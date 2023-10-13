https://ria.ru/20231013/evropa-1902502187.html

Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС

Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС

Президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что РФ не радуется этому и не зубоскалит, а... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:52

2023-10-13T12:52

2023-10-13T12:52

экономика

россия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что РФ не радуется этому и не зубоскалит, а констатирует факт. "В целом по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей отмечается положительная динамика. За январь–июнь общий рост ВВП составил 2,2%. Я обращаю ваше внимание на то, что, скажем, в той же еврозоне – да, у них там, вроде, в этом году будет небольшой рост, 0,5%, но основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус: минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%. В некоторых прибалтийских странах – минус 3%", - сказал он на саммите лидеров стран СНГ. "Рецессия, это рецессия. Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим – нет, но просто констатируем. У нас, в СНГ, плюс 2,2%. Увеличение промышленного производства ещё больше – 2,7%", - заявил президент.

https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, евросоюз