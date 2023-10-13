https://ria.ru/20231013/evropa-1902502187.html
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что РФ не радуется этому и не зубоскалит, а... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:52
2023-10-13T12:52
2023-10-13T12:52
экономика
россия
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что РФ не радуется этому и не зубоскалит, а констатирует факт. "В целом по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей отмечается положительная динамика. За январь–июнь общий рост ВВП составил 2,2%. Я обращаю ваше внимание на то, что, скажем, в той же еврозоне – да, у них там, вроде, в этом году будет небольшой рост, 0,5%, но основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус: минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%. В некоторых прибалтийских странах – минус 3%", - сказал он на саммите лидеров стран СНГ. "Рецессия, это рецессия. Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим – нет, но просто констатируем. У нас, в СНГ, плюс 2,2%. Увеличение промышленного производства ещё больше – 2,7%", - заявил президент.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Путин: Россия не радуется и не зубоскалит из-за экономической рецессии в Европе