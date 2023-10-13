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Боррель назвал экономические отношения Китая и ЕС неудовлетворительными - РИА Новости, 13.10.2023
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09:04 13.10.2023 (обновлено: 09:06 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/es-1902430081.html
Боррель назвал экономические отношения Китая и ЕС неудовлетворительными
Боррель назвал экономические отношения Китая и ЕС неудовлетворительными - РИА Новости, 13.10.2023
Боррель назвал экономические отношения Китая и ЕС неудовлетворительными
Экономические отношения Китая и ЕС далеки от удовлетворительных, в общих интересах сторон устранить дисбаланс в торговле, написал верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:04
2023-10-13T09:06
в мире
китай
пекин
жозеп боррель
евросоюз
пекинский университет
ситуация в днр и лнр
экономика
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Экономические отношения Китая и ЕС далеки от удовлетворительных, в общих интересах сторон устранить дисбаланс в торговле, написал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных. Для Китая мы крупный экспортный рынок, но эти отношения в течение многих лет были несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться", - заявил Боррель. По его мнению, в значительной степени рост этого дисбаланса связан с постоянными трудностями, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок. "Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются", - подчеркнул он. Глава евродипломатии также отметил, что если европейская общественность сочтет, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности, она потребует усиления протекционистских мер. "Поэтому в наших общих интересах устранить дисбалансы в наших торговых отношениях", - отметил дипломат. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.
https://ria.ru/20231013/tayvan-1902429321.html
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в мире, китай, пекин, жозеп боррель, евросоюз, пекинский университет, ситуация в днр и лнр, экономика
В мире, Китай, Пекин, Жозеп Боррель, Евросоюз, Пекинский университет, Ситуация в ДНР и ЛНР, Экономика
Боррель назвал экономические отношения Китая и ЕС неудовлетворительными

Боррель: экономические отношения между Китаем и ЕС неудовлетворительны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Экономические отношения Китая и ЕС далеки от удовлетворительных, в общих интересах сторон устранить дисбаланс в торговле, написал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
"На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных. Для Китая мы крупный экспортный рынок, но эти отношения в течение многих лет были несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться", - заявил Боррель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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По его мнению, в значительной степени рост этого дисбаланса связан с постоянными трудностями, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок.
"Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются", - подчеркнул он.
Глава евродипломатии также отметил, что если европейская общественность сочтет, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности, она потребует усиления протекционистских мер.
"Поэтому в наших общих интересах устранить дисбалансы в наших торговых отношениях", - отметил дипломат.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.
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