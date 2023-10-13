https://ria.ru/20231013/dtp-1902583769.html

В Барнауле иномарка въехала в остановку, один человек погиб

В Барнауле иномарка въехала в остановку, один человек погиб - РИА Новости, 13.10.2023

В Барнауле иномарка въехала в остановку, один человек погиб

Легковой автомобиль Toyota в Барнауле въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщает... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:10

2023-10-13T16:10

2023-10-13T16:21

происшествия

барнаул

алтайский край

toyota corolla

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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль Toyota в Барнауле въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщает ГУМВД по региону на сайте. "По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corolla Runx по проспекту Строителей в городе Барнауле, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек – мужчина 1955 года рождения. Есть пострадавшие, их количество и характер полученных травм уточняются. На месте работал начальник УГИБДД ГУМВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев. В свою очередь, прокуратура Алтайского края сообщает, что прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку по факту ДТП с гибелью человека и пострадавшими, которые ждали автобус на остановке. Прокуроры дадут оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, алтайский край, toyota corolla