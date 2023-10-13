https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html

Кузбасс и ХМАО проработают строительство Северо-Сибирской железной дороги

Кузбасс и ХМАО проработают строительство Северо-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 13.10.2023

Кузбасс и ХМАО проработают строительство Северо-Сибирской железной дороги

Кузбасс и Ханты-Мансийский автономный округ проработают вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги, сообщает правительство Кемеровской области. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T07:25

2023-10-13T07:25

2023-10-13T07:25

ханты-мансийский автономный округ

кемеровская область

россия

сергей цивилев

наталья комарова

экономика

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КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Кузбасс и Ханты-Мансийский автономный округ проработают вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги, сообщает правительство Кемеровской области. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. "У нас с вами было подписано соглашение в 2019 году, сейчас мы его актуализировали и будем выстраивать сотрудничество уже как взаимодействие двух макрорегионов — Сибири и Уральского федерального округа. Схема взаимодействия должна быть для всех экономически эффективной", – цитирует пресс-служба Цивилева. Подчеркивается, что одна из главных задач – исполнение поручения президента России Владимира Путина в части строительства Северо-Сибирской железной дороги. "В соглашение включены направления, которые влияют на развитие нашего региона и Кузбасса. По поручению президента о проработке вопроса по строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали усиливаем нашу совместную активность", — приводятся в сообщении слова Натальи Комаровой. Отмечается, что сотрудничество регионов будет идти по вопросам здравоохранения, образования, экологии, культуры, информационных коммуникаций, промышленности, АПК, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, науки, туризма. Особое внимание Кузбасс и ХМАО уделят семейной и молодежной политике, патриотическому воспитанию, взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями.

https://ria.ru/20231012/toplivo-1902299122.html

https://ria.ru/20231012/ugol-1902263031.html

ханты-мансийский автономный округ

кемеровская область

россия

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ханты-мансийский автономный округ, кемеровская область, россия, сергей цивилев, наталья комарова, экономика