https://ria.ru/20231013/dokumenty-1902559369.html
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов - РИА Новости, 13.10.2023
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов
Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. "В Бишкеке под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, по итогам которого подписан ряд документов", - заявил представитель пресс-службы. В перечне, предоставленном пресс-службой, важнейшие из документов - это договор об учреждении Международной организации по русскому языку, заявление глав государств–участников СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, и заявление глав государств – участников Содружества о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания. Также участники саммита условились, что следующее заседание совета глав государств объединения пройдет в Москве 8 октября следующего года.
https://ria.ru/20231013/sng-1902548477.html
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в мире, бишкек, киргизия, москва, садыр жапаров, содружество , снг
В мире, Бишкек, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, Содружество , СНГ
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов
Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов