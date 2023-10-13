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Новак рассказал о дисконте на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023
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10:19 13.10.2023 (обновлено: 10:26 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/diskont-1902443053.html
Новак рассказал о дисконте на российскую нефть
Новак рассказал о дисконте на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023
Новак рассказал о дисконте на российскую нефть
Дисконт на российскую нефть на сегодня - 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:19
2023-10-13T10:26
экономика
россия
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дисконт на российскую нефть на сегодня - 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic на полях Российской энергетической недели."Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт - это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. В начале года мы видели дисконт на нашу нефть доходил до 35-38 долларов за баррель", - сказал он."На сегодняшний день это примерно 11-12 долларов. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт", - добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231008/postavki-1901253980.html
https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html
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экономика, россия, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак рассказал о дисконте на российскую нефть

Новак: дисконт на российскую нефть сегодня составляет 11-12 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дисконт на российскую нефть на сегодня - 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic на полях Российской энергетической недели.
«
"Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт - это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. В начале года мы видели дисконт на нашу нефть доходил до 35-38 долларов за баррель", - сказал он.
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«
"На сегодняшний день это примерно 11-12 долларов. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт", - добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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