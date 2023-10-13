https://ria.ru/20231013/diskont-1902443053.html

Новак рассказал о дисконте на российскую нефть

Новак рассказал о дисконте на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023

Новак рассказал о дисконте на российскую нефть

Дисконт на российскую нефть на сегодня - 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:19

2023-10-13T10:19

2023-10-13T10:26

экономика

россия

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дисконт на российскую нефть на сегодня - 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic на полях Российской энергетической недели."Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт - это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. В начале года мы видели дисконт на нашу нефть доходил до 35-38 долларов за баррель", - сказал он."На сегодняшний день это примерно 11-12 долларов. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт", - добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231008/postavki-1901253980.html

https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html

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экономика, россия, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023