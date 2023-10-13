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Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера - РИА Новости, 13.10.2023
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14:23 13.10.2023 (обновлено: 16:34 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/dempfer-1902539762.html
Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера
Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера - РИА Новости, 13.10.2023
Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера
Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:23
2023-10-13T16:34
экономика
александр дюков
газпром
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, сказал журналистам в кулуарах РЭН глава "Газпром нефти" Александр Дюков."В среднесрочной перспективе он (демпфер - ред.) является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда - нет", - ответил Дюков на вопрос о способности возврата к полным выплатам по демпферу обеспечить стабильное существование отрасли.Дюков не исключил, что в будущем возможны новые решения по демпферным выплатам, если ситуация на рынке топлива будет меняться. "А в целом - ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем", - добавил он.При этом "Газпром нефть" надеется, что роста налоговой нагрузки для нефтяников не будет в связи с возвратом прошлых параметров демпфера.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.Цена отсечения по топливному демпферу, при которой он обнуляется, в 2023 году составляет 62 590 рублей за тонну для бензина марки Аи-92 и 64 620 рублей за тонну для дизтоплива.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html
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экономика, александр дюков, газпром, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия
Экономика, Александр Дюков, Газпром, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Россия
Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера

Дюков: восстановление топливного демпфера среднесрочно поддержит нефтяников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, сказал журналистам в кулуарах РЭН глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
«
"В среднесрочной перспективе он (демпфер - ред.) является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда - нет", - ответил Дюков на вопрос о способности возврата к полным выплатам по демпферу обеспечить стабильное существование отрасли.
Стенд компании Газпром нефть
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Дюков не исключил, что в будущем возможны новые решения по демпферным выплатам, если ситуация на рынке топлива будет меняться. "А в целом - ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем", - добавил он.
При этом "Газпром нефть" надеется, что роста налоговой нагрузки для нефтяников не будет в связи с возвратом прошлых параметров демпфера.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.
Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Цена отсечения по топливному демпферу, при которой он обнуляется, в 2023 году составляет 62 590 рублей за тонну для бензина марки Аи-92 и 64 620 рублей за тонну для дизтоплива.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАлександр ДюковГазпромЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Россия
 
 
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