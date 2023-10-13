https://ria.ru/20231013/dempfer-1902539762.html

Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера - РИА Новости, 13.10.2023

Глава "Газпром нефти" прокомментировал восстановление топливного демпфера

Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:23

2023-10-13T14:23

2023-10-13T16:34

экономика

александр дюков

газпром

цены на нефть

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, сказал журналистам в кулуарах РЭН глава "Газпром нефти" Александр Дюков."В среднесрочной перспективе он (демпфер - ред.) является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда - нет", - ответил Дюков на вопрос о способности возврата к полным выплатам по демпферу обеспечить стабильное существование отрасли.Дюков не исключил, что в будущем возможны новые решения по демпферным выплатам, если ситуация на рынке топлива будет меняться. "А в целом - ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем", - добавил он.При этом "Газпром нефть" надеется, что роста налоговой нагрузки для нефтяников не будет в связи с возвратом прошлых параметров демпфера.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.Цена отсечения по топливному демпферу, при которой он обнуляется, в 2023 году составляет 62 590 рублей за тонну для бензина марки Аи-92 и 64 620 рублей за тонну для дизтоплива.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр дюков, газпром, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия