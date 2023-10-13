https://ria.ru/20231013/brent-1902658496.html

Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель - РИА Новости, 13.10.2023

Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября превысила 90 долларов на геополитической нестабильности, следует из... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:49

2023-10-13T19:49

2023-10-13T20:40

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября превысила 90 долларов на геополитической нестабильности, следует из данных торгов и комментария аналитика.По состоянию на 20.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,94%, до 90,26 доллара за баррель, превысив отметку в 90 долларов впервые с 4 октября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,07%, до 87,11 доллара."Цены на нефть растут, поскольку и без того напряженный нефтяной рынок теперь вынужден иметь дело с еще большей геополитической нестабильностью. Похоже, энерготрейдеры убеждены, что в ближайшем будущем мы увидим перебои в поставках, связанные с конфликтами", - сказал агентству Блумберг старший аналитик по рынкам компании Oanda Эд Мойя (Ed Moya).Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 октября их число выросло на четыре - до 501 агрегата.

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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), сша