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Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель - РИА Новости, 13.10.2023
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19:49 13.10.2023 (обновлено: 20:40 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/brent-1902658496.html
Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель - РИА Новости, 13.10.2023
Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября превысила 90 долларов на геополитической нестабильности, следует из... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:49
2023-10-13T20:40
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября превысила 90 долларов на геополитической нестабильности, следует из данных торгов и комментария аналитика.По состоянию на 20.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,94%, до 90,26 доллара за баррель, превысив отметку в 90 долларов впервые с 4 октября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,07%, до 87,11 доллара."Цены на нефть растут, поскольку и без того напряженный нефтяной рынок теперь вынужден иметь дело с еще большей геополитической нестабильностью. Похоже, энерготрейдеры убеждены, что в ближайшем будущем мы увидим перебои в поставках, связанные с конфликтами", - сказал агентству Блумберг старший аналитик по рынкам компании Oanda Эд Мойя (Ed Moya).Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 октября их число выросло на четыре - до 501 агрегата.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), сша
Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть), США
Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с начала октября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября превысила 90 долларов на геополитической нестабильности, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,94%, до 90,26 доллара за баррель, превысив отметку в 90 долларов впервые с 4 октября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,07%, до 87,11 доллара.
"Цены на нефть растут, поскольку и без того напряженный нефтяной рынок теперь вынужден иметь дело с еще большей геополитической нестабильностью. Похоже, энерготрейдеры убеждены, что в ближайшем будущем мы увидим перебои в поставках, связанные с конфликтами", - сказал агентству Блумберг старший аналитик по рынкам компании Oanda Эд Мойя (Ed Moya).
Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 октября их число выросло на четыре - до 501 агрегата.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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