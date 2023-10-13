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Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США - РИА Новости, 13.10.2023
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15:32 13.10.2023 (обновлено: 15:37 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/boepripasy-1902570565.html
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США - РИА Новости, 13.10.2023
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
Второй самолет с американскими боеприпасами для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пребудет в страну сегодня, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:37
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Второй самолет с американскими боеприпасами для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пребудет в страну сегодня, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. "Сегодня мы встретим второй борт с необходимыми боеприпасами для ЦАХАЛ", - сообщил Галант в совместном заявлении вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Ранее Остин прибыл с визитом солидарности в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США

МО: США направили второй борт с боеприпасами для Армии Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Второй самолет с американскими боеприпасами для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пребудет в страну сегодня, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.
"Сегодня мы встретим второй борт с необходимыми боеприпасами для ЦАХАЛ", - сообщил Галант в совместном заявлении вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее Остин прибыл с визитом солидарности в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
 
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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