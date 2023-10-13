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Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США - РИА Новости, 13.10.2023
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
Второй самолет с американскими боеприпасами для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пребудет в страну сегодня, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:37
в мире
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армия обороны израиля (цахал)
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Второй самолет с американскими боеприпасами для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пребудет в страну сегодня, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. "Сегодня мы встретим второй борт с необходимыми боеприпасами для ЦАХАЛ", - сообщил Галант в совместном заявлении вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Ранее Остин прибыл с визитом солидарности в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
МО: США направили второй борт с боеприпасами для Армии Израиля