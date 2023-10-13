https://ria.ru/20231013/biden-1902689434.html

Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену

Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену - РИА Новости, 13.10.2023

Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену

Президент США Джо Байден снова споткнулся на лестнице – на этот раз при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:34

2023-10-13T23:34

2023-10-13T23:34

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден снова споткнулся на лестнице – на этот раз при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Как было видно из трансляции события, 80-летнему американскому лидеру, который намерен переизбираться на новый срок в 2024 году, нужно было пройти всего около пяти ступеней, чтобы оказаться на сцене. Байден не смог преодолеть это расстояние без проблем и дважды споткнулся, однако устоял на ногах, ухватившись за перила. В конце сентября портал Axios сообщал, что Байден все чаще носит теннисную обувь на фоне частых падений на публике. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы он не спотыкался и не падал на публике на фоне приближающихся выборов В июне Байден упал на церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик. В частных беседах некоторые высокопоставленные демократы уже многие месяцы выражают недовольство командой Байдена, указывая на его падение в академии ВВС, а также обращая внимание на то, что президент зачастую выглядит так, будто не знает, куда ему идти, после выступлений. Ранее издание Politico сообщило, что Байден все чаще пользуется укороченным складным трапом при перелетах. В марте 2021 года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что Байден чувствует себя прекрасно. В июне 2022 года Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. В том же месяце он упал с велосипеда. В феврале 2023 года он споткнулся и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. В марте этого года он в очередной раз споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета на авиабазе в штате Алабама.

https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html

https://ria.ru/20230926/bayden-1898825572.html

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в мире, сша, филадельфия, колорадо, джо байден