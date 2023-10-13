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Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.10.2023 (обновлено: 14:39 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/bespilotniki-1902536637.html
Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника
Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023
Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника
Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:20
2023-10-13T14:39
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале. "13 октября, около 13:15, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации ведомства.Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства РЭБ подавили один дрон на подлете к территории региона. Пострадавших и разрушений нет.По данным Минобороны, еще два БПЛА самолетного типа уничтожены над Белгородской и Брянской областями вчера, около 22:00. Кроме того, как рассказал РИА Новости представитель брянских экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской и Белгородской областях действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html
россия
брянская область
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника

МО: ПВО перехватила два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"13 октября, около 13:15, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации ведомства.
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
ВСУ в среду 23 раза атаковали ударными дронами три российских региона
12 октября, 13:02
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства РЭБ подавили один дрон на подлете к территории региона. Пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны, еще два БПЛА самолетного типа уничтожены над Белгородской и Брянской областями вчера, около 22:00.
Кроме того, как рассказал РИА Новости представитель брянских экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской и Белгородской областях действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская область
 
 
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