https://ria.ru/20231013/bespilotniki-1902536637.html

Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника

Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023

Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника

Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:20

2023-10-13T14:20

2023-10-13T14:39

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале. "13 октября, около 13:15, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации ведомства.Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства РЭБ подавили один дрон на подлете к территории региона. Пострадавших и разрушений нет.По данным Минобороны, еще два БПЛА самолетного типа уничтожены над Белгородской и Брянской областями вчера, около 22:00. Кроме того, как рассказал РИА Новости представитель брянских экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской и Белгородской областях действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html

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брянская область

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россия, брянская область