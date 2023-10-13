Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника
МО: ПВО перехватила два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"13 октября, около 13:15, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации ведомства.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства РЭБ подавили один дрон на подлете к территории региона. Пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны, еще два БПЛА самолетного типа уничтожены над Белгородской и Брянской областями вчера, около 22:00.
Кроме того, как рассказал РИА Новости представитель брянских экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской и Белгородской областях действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.