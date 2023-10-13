https://ria.ru/20231013/bespilotniki-1902408519.html
В НТИ рассказали, что требуется для развития рынка БАС
В НТИ рассказали, что требуется для развития рынка БАС - РИА Новости, 13.10.2023
В НТИ рассказали, что требуется для развития рынка БАС
Развитие отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в России требует наработок в групповом и роевом управлении дронами, поделился мнением с РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:05
2023-10-13T01:05
2023-10-13T01:05
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Развитие отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в России требует наработок в групповом и роевом управлении дронами, поделился мнением с РИА Новости руководитель Лаборатории воздушной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Дмитрий Девитт. "Развитию отрасли беспилотия в России будет способствовать внедрение интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами. Однако по этому перспективному для инженеров направлению сегодня крайне мало наработок", - сказал он. По его словам, сегодня в развитии интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами в части БАС существует два барьера - технологический и регуляторный. "Технологический решается планомерно и требует большого научного задела по разным сквозным технологиям: связь, системы управления, машинное зрение и машинное обучение. Регуляторный требует в первую очередь верификацию технологий и подтверждение их готовности. К сожалению, чаще всего это превращается в замкнутый круг, когда чтобы создать технологию нам нужны полеты, но мы не можем летать, пока не будет отлаженной технологии", – рассказал эксперт. Он отметил, что для прикладных задач групповое управление не нужно, достаточно иметь надежную централизованную автономную систему управления. Но если смотреть на перспективные задачи, то они в большинстве относятся к задачам двойного и военного назначения. Из мирных вещей в части БАС хорошим примером может служить автономный поиск пропавших людей, создание систем автономного сканирования.
https://ria.ru/20231007/giroskop-1901149241.html
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), общество
Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Общество
В НТИ рассказали, что требуется для развития рынка БАС
Девитт: развитие рынка БАС требует наработок в групповом управлении дронами
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Развитие отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в России требует наработок в групповом и роевом управлении дронами, поделился мнением с РИА Новости руководитель Лаборатории воздушной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Дмитрий Девитт.
«
"Развитию отрасли беспилотия в России будет способствовать внедрение интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами. Однако по этому перспективному для инженеров направлению сегодня крайне мало наработок", - сказал он.
По его словам, сегодня в развитии интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами в части БАС существует два барьера - технологический и регуляторный.
"Технологический решается планомерно и требует большого научного задела по разным сквозным технологиям: связь, системы управления, машинное зрение и машинное обучение. Регуляторный требует в первую очередь верификацию технологий и подтверждение их готовности. К сожалению, чаще всего это превращается в замкнутый круг, когда чтобы создать технологию нам нужны полеты, но мы не можем летать, пока не будет отлаженной технологии", – рассказал эксперт.
Он отметил, что для прикладных задач групповое управление не нужно, достаточно иметь надежную централизованную автономную систему управления. Но если смотреть на перспективные задачи, то они в большинстве относятся к задачам двойного и военного назначения. Из мирных вещей в части БАС хорошим примером может служить автономный поиск пропавших людей, создание систем автономного сканирования.
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