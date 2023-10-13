https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902681902.html

При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина

При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина - РИА Новости, 13.10.2023

При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина

В результате атаки украинского дрона в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранена женщина, сообщили журналистам в администрации области. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:13

2023-10-13T22:13

2023-10-13T22:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранена женщина, сообщили журналистам в администрации области. "В 15:00 по Московскому времени в городе Каменка-Днепровская украинские боевики сбросили боеприпас с БПЛА. Он упал на гараж во дворе частного дома на улице Набережной. В результате атаки пострадала местная жительница 1958 года рождения", - сказали в администрации Запорожской области. На месте удара работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, происшествия