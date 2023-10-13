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При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902681902.html
При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина
При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина - РИА Новости, 13.10.2023
При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина
В результате атаки украинского дрона в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранена женщина, сообщили журналистам в администрации области. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:13
2023-10-13T22:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранена женщина, сообщили журналистам в администрации области. "В 15:00 по Московскому времени в городе Каменка-Днепровская украинские боевики сбросили боеприпас с БПЛА. Он упал на гараж во дворе частного дома на улице Набережной. В результате атаки пострадала местная жительница 1958 года рождения", - сказали в администрации Запорожской области. На месте удара работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
запорожская область
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
При атаке украинского дрона в Запорожской области пострадала женщина

При атаке БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранена женщина, сообщили журналистам в администрации области.
«
"В 15:00 по Московскому времени в городе Каменка-Днепровская украинские боевики сбросили боеприпас с БПЛА. Он упал на гараж во дворе частного дома на улице Набережной. В результате атаки пострадала местная жительница 1958 года рождения", - сказали в администрации Запорожской области.
На месте удара работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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