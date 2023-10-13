https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902531359.html

Средства РЭБ подавили украинский беспилотник на подлете к Брянску

Средства РЭБ подавили украинский беспилотник на подлете к Брянску - РИА Новости, 13.10.2023

Средства РЭБ подавили украинский беспилотник на подлете к Брянску

Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:09

2023-10-13T14:09

2023-10-13T15:24

специальная военная операция на украине

происшествия

брянск

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

брянск

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происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз