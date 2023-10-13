https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902499735.html

Турция успешно испытала беспилотник BayraktarTB3

Турция успешно испытала беспилотник BayraktarTB3 - РИА Новости, 13.10.2023

Турция успешно испытала беспилотник BayraktarTB3

Первое ходовое испытание турецкого беспилотного летательного аппарата BayraktarTB3, способного совершать взлет и посадку на морские суда с короткой... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:40

2023-10-13T12:40

2023-10-13T12:40

турция

в мире

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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Первое ходовое испытание турецкого беспилотного летательного аппарата BayraktarTB3, способного совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, успешно завершен, говорится в сообщении компании Baykar в соцсети Х. Ранее производители сообщали, что Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. "BayraktarTB3 успешно завершил первое ходовое испытание", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20230930/zavod-1899625654.html

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турция, в мире