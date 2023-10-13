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Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок - РИА Новости, 13.10.2023
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09:51 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/berbok-1902437870.html
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок - РИА Новости, 13.10.2023
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок попала под шквал критики со стороны немцев, заявивших, что процесс эвакуации из Израиля не был налажен, передаёт Die Welt. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:51
2023-10-13T09:51
в мире
израиль
германия
анналена бербок
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попала под шквал критики со стороны немцев, заявивших, что процесс эвакуации из Израиля не был налажен, передаёт Die Welt.Дипломат отвергла претензии. Она охарактеризовала жалобы как "отдельные случаи", добавив, тем не менее, что эти самые случаи не всегда были рассмотрены так, "как хотелось бы".Читатели Welt осудили министра иностранных дел за пренебрежение собственными гражданами."Что еще нужно сделать Бербок, чтобы ей наконец пришлось освободить свой пост?" — задался вопросом читатель."Отдельный случай" — сама госпожа Бербок!" — возмутился второй.""Представьте, что ваша жизнь в опасности, и единственный человек, который может вам помочь, — это Анналена Бербок ", — сыронизировал третий."Она даже не может сразу организовать полеты. В каком сумасшедшем доме мы живём?" — поинтересовался комментатор."Удивительно, что под руководством этого правительства вообще что-то сработало", — резюмировали в дискуссии.Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт подверг критике организацию спецрейсов, заявив, что эвакуация немцев идет очень медленно. Бербок попыталась переложить ответственность на авиакомпанию Lufthansa, в результате чего ситуация вышла из-под контроля, резюмировал он.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.
https://ria.ru/20231003/berbok-1900210477.html
https://ria.ru/20230918/berbok-1897025765.html
https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902405412.html
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в мире, израиль, германия, анналена бербок, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Германия, Анналена Бербок, Биньямин Нетаньяху
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок

Читатели Welt обвинили Бербок в наплевательском отношении к немцам

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попала под шквал критики со стороны немцев, заявивших, что процесс эвакуации из Израиля не был налажен, передаёт Die Welt.
Дипломат отвергла претензии. Она охарактеризовала жалобы как "отдельные случаи", добавив, тем не менее, что эти самые случаи не всегда были рассмотрены так, "как хотелось бы".
Читатели Welt осудили министра иностранных дел за пренебрежение собственными гражданами.
"Что еще нужно сделать Бербок, чтобы ей наконец пришлось освободить свой пост?" — задался вопросом читатель.
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"Отдельный случай" — сама госпожа Бербок!" — возмутился второй.
""Представьте, что ваша жизнь в опасности, и единственный человек, который может вам помочь, — это Анналена Бербок ", — сыронизировал третий.
"Она даже не может сразу организовать полеты. В каком сумасшедшем доме мы живём?" — поинтересовался комментатор.
"Удивительно, что под руководством этого правительства вообще что-то сработало", — резюмировали в дискуссии.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт подверг критике организацию спецрейсов, заявив, что эвакуация немцев идет очень медленно. Бербок попыталась переложить ответственность на авиакомпанию Lufthansa, в результате чего ситуация вышла из-под контроля, резюмировал он.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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В миреИзраильГерманияАнналена БербокБиньямин Нетаньяху
 
 
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