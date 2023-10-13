https://ria.ru/20231013/belgorod-1902515951.html

В Белгороде Гладков дал старт работе мобильного пункта службы по контракту

В Белгороде Гладков дал старт работе мобильного пункта службы по контракту - РИА Новости, 13.10.2023

В Белгороде Гладков дал старт работе мобильного пункта службы по контракту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт работе мобильного пункта информирования о службе по контракту в рядах Вооруженных Сил РФ, сообщила... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:27

2023-10-13T13:27

2023-10-13T13:27

белгородская область

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вячеслав гладков

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт работе мобильного пункта информирования о службе по контракту в рядах Вооруженных Сил РФ, сообщила пресс-служба правительства региона. "С 12 по 20 октября включительно по Белгороду будет курсировать специальный агитационный автобус с офицерами и инструкторами, уполномоченными информировать и консультировать белгородцев по вопросам военной службы по контракту", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие смогут получить информацию об условиях, требованиях, а также критериях отбора на контрактную службу. "Белгородская область принимает все возможные меры для того, чтобы информирование о наборе на военную службу по контракту было максимально доступным для всех. Мы создаем различные площадки для того, чтобы ряды нашей Армии пополнялись новыми защитниками Родины", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона подчеркнул, что Белгородская область - приграничный регион, поэтому перед ним стоит много угроз и вызовов. "Я уверен, что это, наверное, уникальное решение, которые мы совместно приняли с Минобороны РФ и военным комиссариатом Белгородской области, и оно правильное. Уверен, что этот формат обязательно принесет результаты. Работа с добровольцами и контрактниками в рамках мобильного пункта будет начата с сегодняшнего дня (пятницы)", - обозначил губернатор. Что касается мобильного пункта, то он не только проинформирует всех желающих, но и позволит тем, кто попадает под критерии отбора и уже принял решение служить по контракту, на месте решить некоторые организационные вопросы, написать заявление, пройти тестирование. Для всех желающих служить в вооруженных силах РФ по контракту с июля этого года действует областной пункт на базе Белгородского отделения ДОСААФ. Пункт оснащен различными тренажерами, в том числе интерактивными симуляторами рабочего места механика-наводчика БМП, механика-водителя, оператора беспилотных летательных аппаратов. Здесь есть и электронный тир для отработки навыков. С претендентами на заключение контракта на службу работают по принципу единого окна, чтобы человек мог оперативно пройти все положенные процедуры и в тот же или на следующий день отправиться в военную часть. Пропускная способность пункта отбора – до 100 человек в день, сообщили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20231012/sluzhba-1902321534.html

https://ria.ru/20230918/svo-1896973121.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы рф