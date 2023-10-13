Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника
Гладков: три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки Шебекинский округ был обстрелян десятью снарядами из разных видов вооружений. Кроме того, в четверг сбиты три беспилотника, а в двух районах с дронов сброшено три взрывных устройства. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области.
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"В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе над селом Головчино сбит БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник противника", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.