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Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/belgorod-1902435119.html
Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023
Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:34
2023-10-13T09:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки Шебекинский округ был обстрелян десятью снарядами из разных видов вооружений. Кроме того, в четверг сбиты три беспилотника, а в двух районах с дронов сброшено три взрывных устройства. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. "В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе над селом Головчино сбит БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с дрона сброшены две гранаты, также из артиллерии выпущено три снаряда. По селу Муром выпущены три минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника

Гладков: три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки Шебекинский округ был обстрелян десятью снарядами из разных видов вооружений. Кроме того, в четверг сбиты три беспилотника, а в двух районах с дронов сброшено три взрывных устройства. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области.
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"В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе над селом Головчино сбит БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с дрона сброшены две гранаты, также из артиллерии выпущено три снаряда. По селу Муром выпущены три минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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