https://ria.ru/20231013/belgorod-1902435119.html

Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.10.2023

Над Белгородской областью за сутки сбили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:34

2023-10-13T09:34

2023-10-13T09:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбили в трех приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки, с украинских дронов были сброшены три взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки Шебекинский округ был обстрелян десятью снарядами из разных видов вооружений. Кроме того, в четверг сбиты три беспилотника, а в двух районах с дронов сброшено три взрывных устройства. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. "В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе над селом Головчино сбит БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с дрона сброшены две гранаты, также из артиллерии выпущено три снаряда. По селу Муром выпущены три минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков