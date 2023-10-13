https://ria.ru/20231013/attraktsion-1902616891.html
В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом
В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом - РИА Новости, 13.10.2023
В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом
В пресс-службе парка "Остров мечты" заявили РИА Новости, что ситуация с якобы впавшим в кому студентом не связана с аттракционом парка, бригада скорой помощи... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:32
2023-10-13T17:32
2023-10-13T17:33
происшествия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В пресс-службе парка "Остров мечты" заявили РИА Новости, что ситуация с якобы впавшим в кому студентом не связана с аттракционом парка, бригада скорой помощи зафиксировала проблемы с сердцем и забрала его в сознании. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что 18-летний студент впал в кому во время катания на американских горках в парке "Остров мечты" в Москве, якобы в тёмном тоннеле он проглотил язык и после остановки находился в состоянии клинической смерти. "Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. В парке отметили, что, по данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи. "Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230310/zdorove-1857142695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом
"Остров мечты": инцидент со впавшим в кому студентом не связан с аттракционом
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В пресс-службе парка "Остров мечты" заявили РИА Новости, что ситуация с якобы впавшим в кому студентом не связана с аттракционом парка, бригада скорой помощи зафиксировала проблемы с сердцем и забрала его в сознании.
Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что 18-летний студент впал в кому во время катания на американских горках в парке "Остров мечты" в Москве, якобы в тёмном тоннеле он проглотил язык и после остановки находился в состоянии клинической смерти.
«
"Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
В парке отметили, что, по данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи.
"Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", - добавили в пресс-службе.
Причиной смерти женщины в "Острове мечты" в Москве стало состояние здоровья