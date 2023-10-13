https://ria.ru/20231013/attraktsion-1902616891.html

В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом

В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом - РИА Новости, 13.10.2023

В парке "Остров мечты" прокомментировали ЧП со впавшим в кому студентом

В пресс-службе парка "Остров мечты" заявили РИА Новости, что ситуация с якобы впавшим в кому студентом не связана с аттракционом парка, бригада скорой помощи... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:32

2023-10-13T17:32

2023-10-13T17:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В пресс-службе парка "Остров мечты" заявили РИА Новости, что ситуация с якобы впавшим в кому студентом не связана с аттракционом парка, бригада скорой помощи зафиксировала проблемы с сердцем и забрала его в сознании. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что 18-летний студент впал в кому во время катания на американских горках в парке "Остров мечты" в Москве, якобы в тёмном тоннеле он проглотил язык и после остановки находился в состоянии клинической смерти. "Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. В парке отметили, что, по данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи. "Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230310/zdorove-1857142695.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва