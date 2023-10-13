https://ria.ru/20231013/ataki-1902644366.html

ВОЗ рассказала о медиках, погибших при атаке на сектор Газа

ВОЗ рассказала о медиках, погибших при атаке на сектор Газа - РИА Новости, 13.10.2023

ВОЗ рассказала о медиках, погибших при атаке на сектор Газа

С 7 октября в результате ударов по Газе погибли 11 медицинских работников, получили повреждения 20 машин скорой помощи и 19 медицинских учреждений, заявил на... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:08

2023-10-13T19:08

2023-10-13T20:14

в мире

израиль

россия

женева (город)

владимир путин

хамас

воз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901209219_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_bdf860d26b813878a20a24306adfcf4d.jpg

ЖЕНЕВА, 13 окт – РИА Новости. С 7 октября в результате ударов по Газе погибли 11 медицинских работников, получили повреждения 20 машин скорой помощи и 19 медицинских учреждений, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич. "С начала нынешнего наступления в секторе Газа было совершено 34 нападения на здравоохранение, в результате которых 11 дежурных медицинских работников погибли, 16 получили ранения, пострадали 20 машин скорой помощи и 19 медицинских учреждений. Центру чрезвычайных операций в Газе, работающему при поддержке ВОЗ, был нанесен серьезный ущерб", - сказал он. Жазаревич добавил, что шесть из семи основных больниц в Газе функционируют лишь частично, а больница Бейт-Ханун на севере не функционирует из-за авиаударов по ее окрестностям, в результате которых ей и прилегающим дорогам был нанесен ущерб. "Система здравоохранения в секторе Газа находится на грани краха. Времени для предотвращения гуманитарной катастрофы остается все меньше, если в условиях полной блокады в сектор Газа не удастся срочно доставить топливо, воду, продовольствие и жизненно необходимые медицинские и гуманитарные товары", - подчеркнул представитель ВОЗ. Директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного креста на Ближнем Востоке Фабрицио Карбони заявил в четверг, что отключение Израилем электроэнергии в Газе может превратить местные больницы в морги.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, женева (город), владимир путин, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году