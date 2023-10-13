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На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ
Войска Украины с начала этой недели потеряли на краснолиманском направлении более 895 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:56
2023-10-13T14:56
2023-10-13T15:15
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на краснолиманском направлении более 895 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. В результате действий группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений войск Украины."Общие потери противника составили более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства", - сообщили в министерстве.
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вооруженные силы украины, россия, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ
МО: на Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ