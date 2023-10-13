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На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

На Краснолиманском направлении за неделю отразили 22 атаки ВСУ

Войска Украины с начала этой недели потеряли на краснолиманском направлении более 895 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:56

2023-10-13T14:56

2023-10-13T15:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на краснолиманском направлении более 895 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. В результате действий группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений войск Украины."Общие потери противника составили более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства", - сообщили в министерстве.

россия

украина

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, россия, украина, луганская народная республика