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ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону - РИА Новости, 13.10.2023
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12:00 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/ashkelon-1902486294.html
ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону
ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону - РИА Новости, 13.10.2023
ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону
Боевое крыло ХАМАС заявило, что запустило 150 ракетных снарядов по израильскому Ашкелону в ответ на удары Израиля по мирным палестинцам. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:00
в мире
израиль
ашкелон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Боевое крыло ХАМАС заявило, что запустило 150 ракетных снарядов по израильскому Ашкелону в ответ на удары Израиля по мирным палестинцам. "Бригады "Аль-Кассам" осуществили крупный ракетный удар с использованием 150 снарядов по оккупированному Ашкелону в ответ на принуждение мирных жителей к переселению и удары по ним", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС. Армия обороны Израиля ранее призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В заявлении также утверждается, что бойцы ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, израиль, ашкелон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашкелон, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону

Бригады "Аль-Кассам" заявили о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАшкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Боевое крыло ХАМАС заявило, что запустило 150 ракетных снарядов по израильскому Ашкелону в ответ на удары Израиля по мирным палестинцам.
"Бригады "Аль-Кассам" осуществили крупный ракетный удар с использованием 150 снарядов по оккупированному Ашкелону в ответ на принуждение мирных жителей к переселению и удары по ним", - говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Армия обороны Израиля ранее призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В заявлении также утверждается, что бойцы ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильАшкелонХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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