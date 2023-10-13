https://ria.ru/20231013/armiya-1902500525.html

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к "следующему этапу войны"

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к "следующему этапу войны" - РИА Новости, 13.10.2023

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к "следующему этапу войны"

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке заявил, что израильская армия "готовится к следующим этапам... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:45

2023-10-13T12:45

2023-10-13T12:45

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке заявил, что израильская армия "готовится к следующим этапам войны". Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. "(Армия обороны Израиля – ред.) готовится к следующим этапам войны… (ЦАХАЛ – ред.) готов к действиям на всем Ближнем Востоке и везде, где есть необходимость в обеспечении безопасности", - заявил Хагари на пресс-конференции, его слова приводит газета Times of Israel. Кроме того, представитель армии Израиля отметил, что "ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется" из северной части сектора Газа, лежит на движении ХАМАС. Как добавил Хагари, военные Израиля проинформировали семьи 120 человек, что те удерживаются движением ХАМАС в секторе Газа. Ранее армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении. Армия пообещала, что жители города Газа смогут вернуться в свои дома, об этом будет сделано соответствующее объявление. Военные Израиля отметили, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем. В заявлении также утверждалось, что бойцы ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа. В ответ ХАМАС призвал жителей сектора Газа не поддаваться на попытки Израиля переместить их. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902498269.html

https://ria.ru/20231012/tsakhal-1902154293.html

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в мире, израиль, ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году