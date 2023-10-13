https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков

Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023

Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков

Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:08

2023-10-13T16:08

2023-10-13T16:08

в мире

армения

россия

дмитрий песков

никол пашинян

снг

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии. "У него (Пашиняна) свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231012/armeniya-1902186681.html

армения

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, дмитрий песков, никол пашинян, снг