https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:08
2023-10-13T16:08
2023-10-13T16:08
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии. "У него (Пашиняна) свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231012/armeniya-1902186681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, дмитрий песков, никол пашинян, снг
В мире, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, СНГ
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
Песков: отказ Пашиняна приехать на саммит СНГ не означает прекращения контактов
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии.
"У него (Пашиняна) свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении