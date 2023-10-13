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Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023
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16:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков
Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:08
2023-10-13T16:08
в мире
армения
россия
дмитрий песков
никол пашинян
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии. "У него (Пашиняна) свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231012/armeniya-1902186681.html
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в мире, армения, россия, дмитрий песков, никол пашинян, снг
В мире, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, СНГ
Россия не будет прекращать контакты с Арменией, заявил Песков

Песков: отказ Пашиняна приехать на саммит СНГ не означает прекращения контактов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии.
"У него (Пашиняна) свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении
12 октября, 09:45
 
В миреАрменияРоссияДмитрий ПесковНикол ПашинянСНГ
 
 
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