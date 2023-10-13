https://ria.ru/20231013/alpaka-1902573743.html

В Ленинградском зоопарке родился детеныш альпаки

В Ленинградском зоопарке родился детеныш альпаки - РИА Новости, 13.10.2023

В Ленинградском зоопарке родился детеныш альпаки

Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о рождении детеныша альпаки, ему дали кличку в продолжение традиции называть этих животных "сдобными" именами. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:40

2023-10-13T15:40

2023-10-13T16:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о рождении детеныша альпаки, ему дали кличку в продолжение традиции называть этих животных "сдобными" именами."Девятого августа у самца Брецеля и самки Гренки появился на свет детеныш. Позже работники зоопарка определили, что это мальчик, и дали ему "аппетитное" имя — Брауни", — говорится в публикации.Для шестилетней самки альпаки Гренки это были первые роды. Она отлично справилась со своей задачей, но не смогла выкармливать детеныша самостоятельно, что случается, когда у животных появляются первенцы. "Сотрудники зоопарка потратили много усилий, чтобы искусственно выкормить малыша и спасти ему жизнь. Сейчас Брауни — полностью здоровый и очень активный двухмесячный детеныш", — рассказали в зоопарке.В Ленинградском зоопарке существует традиция давать детенышам альпак имена по названиям выпечки, возникшая с тех пор, как первую пару животных назвали Кексом и Сушкой. Родившемуся в августе самцу альпаки дали имя Брауни, поскольку цвет его шерстки напоминает о шоколадных пирожных.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, он расположен напротив Петропавловской крепости и открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, которые содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня здесь проживают примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html

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