https://ria.ru/20231013/aktsiya-1902539352.html

В Будапеште запретили провести акцию в поддержку Палестины

В Будапеште запретили провести акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 13.10.2023

В Будапеште запретили провести акцию в поддержку Палестины

Главное полицейское управление Будапешта сообщило, что отклонило заявку о проведении в пятницу в центре города митинга в поддержку Палестины. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:23

2023-10-13T14:23

2023-10-13T14:23

в мире

израиль

венгрия

будапешт

владимир путин

виктор орбан

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_cba1931ef120983dac956c442f084d51.jpg

БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Главное полицейское управление Будапешта сообщило, что отклонило заявку о проведении в пятницу в центре города митинга в поддержку Палестины. "Главное управление полиции Будапешта запретило проведение митинга, назначенного в столице на 13 октября 2023 года, поскольку... он мог бы непосредственно угрожать общественной безопасности и общественному порядку... Управление обращает внимание, что участие в запрещенном митинге повлечет за собой санкции", - говорится в сообщении на сайте полиции. В управлении отметили, что заявку на проведение митинга подало частное лицо "в соответствии с призывами ХАМАС к "демонстрации гнева" в этот день по всему миру". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в пятницу на радио Kossuth назвал "шокирующим" то, что "по всей Европе идут протесты симпатизирующих террористам", но в Венгрии "их организовывать нельзя, потому что они сами по себе несут террористическую угрозу гражданам Венгрии", власти "не выдадут на это никакого разрешения". Орбан также напомнил, что в Венгрии проживает одна из крупнейших в Европе еврейских общин. "Конечно, это очень пестрый мир, есть и ортодоксы, и неологи... но все они граждане Венгрии, и венгерское государство должно их защищать. Нельзя допустить, чтобы граждане Венгрии были под угрозой по этническому или религиозному признаку, этому надо помешать", - отметил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

израиль

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, венгрия, будапешт, владимир путин, виктор орбан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году