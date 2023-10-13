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США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов - РИА Новости, 13.10.2023
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21:42 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/aktivy-1902678092.html
США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов
США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов - РИА Новости, 13.10.2023
США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов
Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудят с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Вашингтоне возможность... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:42
2023-10-13T21:42
сша
в мире
украина
россия
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
джо байден
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудят с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Вашингтоне возможность использования прибыли от замороженных активов России для восстановления Украины, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на полученный проект документа с возможными заключениями по итогам встречи. Мишель и фон дер Ляйен, как сообщили в Совете ЕС ранее, проведут встречу с Байденом 20 октября в США. "США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы. Лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и немедленному освобождению заложников По информации Блумберг, они, помимо прочего, заявят о намерении достичь единой позиции в отношении Китая и о своей приверженности честным торговым отношениям с ним. В четверг главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока "Россия не возместит ущерб Украине". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
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сша, в мире, украина, россия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, g7
США, В мире, Украина, Россия, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия, Евросоюз, G7
США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов

США и ЕС обсудят на следующей неделе использование замороженных активов РФ

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудят с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Вашингтоне возможность использования прибыли от замороженных активов России для восстановления Украины, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на полученный проект документа с возможными заключениями по итогам встречи.
Мишель и фон дер Ляйен, как сообщили в Совете ЕС ранее, проведут встречу с Байденом 20 октября в США.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
3 октября, 08:00
"США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины", - говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы.
Лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и немедленному освобождению заложников
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
По информации Блумберг, они, помимо прочего, заявят о намерении достичь единой позиции в отношении Китая и о своей приверженности честным торговым отношениям с ним.
В четверг главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока "Россия не возместит ущерб Украине".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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