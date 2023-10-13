https://ria.ru/20231013/aktivy-1902678092.html

США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов

США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов - РИА Новости, 13.10.2023

США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудят с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Вашингтоне возможность... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:42

2023-10-13T21:42

2023-10-13T21:42

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудят с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Вашингтоне возможность использования прибыли от замороженных активов России для восстановления Украины, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на полученный проект документа с возможными заключениями по итогам встречи. Мишель и фон дер Ляйен, как сообщили в Совете ЕС ранее, проведут встречу с Байденом 20 октября в США. "США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы. Лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и немедленному освобождению заложников По информации Блумберг, они, помимо прочего, заявят о намерении достичь единой позиции в отношении Китая и о своей приверженности честным торговым отношениям с ним. В четверг главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока "Россия не возместит ущерб Украине". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

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сша, в мире, украина, россия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, g7