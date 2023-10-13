https://ria.ru/20231013/akifi-1902585038.html

Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали

Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали - РИА Новости, 13.10.2023

Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали

Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:12

2023-10-13T16:12

2023-10-13T18:09

белгород

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

sputnik

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902260931_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_dca9f799529e365f4c8c0c9933ccea3e.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко."Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", — сказал собеседник агентства.Как уточняется, пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 12 октября система ПВО сбила над территорией региона украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что погибшие — это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее муж Хайбар Акифи получили травмы. Сейчас Олеся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании и самостоятельно дышит.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html

https://ria.ru/20231013/obstrely-1902533018.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, sputnik