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Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 13.10.2023 (обновлено: 18:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/akifi-1902585038.html
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали - РИА Новости, 13.10.2023
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали
Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:12
2023-10-13T18:09
белгород
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
sputnik
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко."Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", — сказал собеседник агентства.Как уточняется, пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 12 октября система ПВО сбила над территорией региона украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что погибшие — это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее муж Хайбар Акифи получили травмы. Сейчас Олеся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании и самостоятельно дышит.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902533018.html
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Белгород, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Sputnik, Специальная военная операция на Украине
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали

Главврач: состояние журналиста Sputnik Акифи стабилизировалось

© SputnikХайбар Акифи
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Sputnik
Хайбар Акифи
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.
"Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 12 октября система ПВО сбила над территорией региона украинский беспилотник самолетного типа.
Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что погибшие — это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее муж Хайбар Акифи получили травмы. Сейчас Олеся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании и самостоятельно дышит.
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