https://ria.ru/20231013/akifi-1902585038.html
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали - РИА Новости, 13.10.2023
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали
Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:12
2023-10-13T16:12
2023-10-13T18:09
белгород
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
sputnik
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902260931_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_dca9f799529e365f4c8c0c9933ccea3e.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко."Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", — сказал собеседник агентства.Как уточняется, пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 12 октября система ПВО сбила над территорией региона украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что погибшие — это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее муж Хайбар Акифи получили травмы. Сейчас Олеся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании и самостоятельно дышит.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902533018.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902260931_0:15:2048:1551_1920x0_80_0_0_4ec2e7993df51296ccf156abc774acb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, sputnik
Белгород, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Sputnik, Специальная военная операция на Украине
Состояние раненного при ударе ВСУ журналиста Sputnik стабилизировали
Главврач: состояние журналиста Sputnik Акифи стабилизировалось
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после удара дрона в Белгородской области, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.
"Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
"Очень страшно". Очевидцы рассказали о падении осколков дрона в Белгороде
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков
заявил, что в ночь на 12 октября система ПВО сбила над территорией региона украинский беспилотник самолетного типа.
Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что погибшие — это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее муж Хайбар Акифи получили травмы. Сейчас Олеся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании и самостоятельно дышит.
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества