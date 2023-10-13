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СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 13.10.2023
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15:59 13.10.2023 (обновлено: 16:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/aes-1902580078.html
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:59
2023-10-13T16:09
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс."Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", - приводит агентство сообщение правительства.По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.
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буркина-фасо, россия, в мире
Буркина-Фасо, Россия, В мире
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с РФ о строительстве АЭС на покрытие нужд

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс.
"Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", - приводит агентство сообщение правительства.
По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
22 сентября, 01:59
 
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