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СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:59
2023-10-13T15:59
2023-10-13T16:09
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс."Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", - приводит агентство сообщение правительства.По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.
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буркина-фасо, россия, в мире
Буркина-Фасо, Россия, В мире
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с РФ о строительстве АЭС на покрытие нужд