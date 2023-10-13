https://ria.ru/20231013/aes-1902580078.html

СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:59

2023-10-13T15:59

2023-10-13T16:09

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо сообщило в пятницу, что подписало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения", сообщает агентство Франс Пресс."Правительство Буркина-Фасо подписало меморандум о взаимопонимании по строительству атомной электростанции", - приводит агентство сообщение правительства.По данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.

https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html

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