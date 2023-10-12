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Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна - РИА Новости, 12.10.2023
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08:44 12.10.2023 (обновлено: 09:40 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна - РИА Новости, 12.10.2023
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна
Тегеран предложил Москве содействие в экспорте российского зерна в третьи страны, сообщил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:44
2023-10-12T09:40
экономика
иран
россия
зерновая сделка
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ТЕГЕРАН, 12 окт — РИА Новости. Тегеран предложил Москве содействие в экспорте российского зерна в третьи страны, сообщил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.&quot;Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера&quot;, — сказал чиновник.При этом он отметил, что Москва пока не воспользовалась этой возможностью.Роухани указал, что в условиях украинского конфликта и последовавших за ним антироссийских санкций, иранский маршрут стал безопасной альтернативой прежним способам поставок."К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно. &lt;…&gt; Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", — заключил замминистра.Иран в сентябре стал третьим по закупкам российской пшеницы, сообщала РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. Тегеран приобрел 490 тысяч тонн. Лидером стал Египет, туда отгрузили более 780 тысяч тонн. Второе место у Турции — 616 тысяч тонн.В то же время наблюдается серьезная конкуренция, в том числе в вопросе цены, со стороны Евросоюза, а также Украины, которая остается в пятерке крупнейших экспортеров, несмотря на снижение объемов на семь миллионов тонн с начала сезона по сравнению с прошлым годом. Россия с июля по сентябрь поставила 17 миллионов тонн пшеницы и цену снижать не собирается.
https://ria.ru/20231002/zerno-1900062195.html
https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html
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экономика, иран, россия, зерновая сделка
Экономика, Иран, Россия, Зерновая сделка
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна

Замминистра: Иран предложил транспортные коридоры для экспорта зерна из России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 окт — РИА Новости. Тегеран предложил Москве содействие в экспорте российского зерна в третьи страны, сообщил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.
«

"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", — сказал чиновник.

При этом он отметил, что Москва пока не воспользовалась этой возможностью.
Роухани указал, что в условиях украинского конфликта и последовавших за ним антироссийских санкций, иранский маршрут стал безопасной альтернативой прежним способам поставок.
"К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно. <…> Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", — заключил замминистра.
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Иран в сентябре стал третьим по закупкам российской пшеницы, сообщала РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. Тегеран приобрел 490 тысяч тонн. Лидером стал Египет, туда отгрузили более 780 тысяч тонн. Второе место у Турции — 616 тысяч тонн.
В то же время наблюдается серьезная конкуренция, в том числе в вопросе цены, со стороны Евросоюза, а также Украины, которая остается в пятерке крупнейших экспортеров, несмотря на снижение объемов на семь миллионов тонн с начала сезона по сравнению с прошлым годом. Россия с июля по сентябрь поставила 17 миллионов тонн пшеницы и цену снижать не собирается.
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