https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html

Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое

Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое - РИА Новости, 12.10.2023

Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое

Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида экспорта упали в 2,8 раза,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T05:09

2023-10-12T05:09

2023-10-12T07:38

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида экспорта упали в 2,8 раза, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинских минсельхоза и таможни.Ранее агентство подсчитало, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки Украиной кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе — еще на 2%.Падение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки снизились по сравнению с августом на 10%, до 2 миллионов тонн. При этом в годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Одновременно резко сократилась и стоимость экспорта зерна — на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.Основное уменьшение объемов пришлось на порты: отгрузка через них сократилась на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Уменьшился вывоз с помощью паромов — в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, а также с помощью фур — в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Рост показала лишь железная дорога, через которую поставки выросли на 14% — до 555 тысяч тонн.Второй месяц подряд основным зерном на продажу стала пшеница — ее было вывезено 1,3 миллиона тонн на 211 миллионов долларов. В то же время поставки кукурузы продолжают падать — в 1,4 раза за сентябрь, до 628 тысяч тонн на 108 миллионов долларов. Продажи ячменя сократились на 18% за месяц, до 120 тысяч тонн (16 миллиона долларов).

https://ria.ru/20231002/zerno-1899989302.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html

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украина