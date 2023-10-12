Рейтинг@Mail.ru
Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 12.10.2023 (обновлено: 07:38 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html
Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое
Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое - РИА Новости, 12.10.2023
Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое
Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида экспорта упали в 2,8 раза,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:09
2023-10-12T07:38
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890346505_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9c1638a4712b10197245ceaf2b4557c4.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида экспорта упали в 2,8 раза, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинских минсельхоза и таможни.Ранее агентство подсчитало, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки Украиной кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе — еще на 2%.Падение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки снизились по сравнению с августом на 10%, до 2 миллионов тонн. При этом в годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Одновременно резко сократилась и стоимость экспорта зерна — на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.Основное уменьшение объемов пришлось на порты: отгрузка через них сократилась на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Уменьшился вывоз с помощью паромов — в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, а также с помощью фур — в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Рост показала лишь железная дорога, через которую поставки выросли на 14% — до 555 тысяч тонн.Второй месяц подряд основным зерном на продажу стала пшеница — ее было вывезено 1,3 миллиона тонн на 211 миллионов долларов. В то же время поставки кукурузы продолжают падать — в 1,4 раза за сентябрь, до 628 тысяч тонн на 108 миллионов долларов. Продажи ячменя сократились на 18% за месяц, до 120 тысяч тонн (16 миллиона долларов).
https://ria.ru/20231002/zerno-1899989302.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890346505_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_821ea3106df2630b5109cb17ed683bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина
Украина
Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое

Экспорт зерна с Украины сократился в 2,3 раза, а доходы упали в 2,8 раза

© Фото : Оперативное командование "Юг"Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Оперативное командование "Юг"
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида экспорта упали в 2,8 раза, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинских минсельхоза и таможни.
Ранее агентство подсчитало, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки Украиной кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе — еще на 2%.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом
2 октября, 15:54
Падение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки снизились по сравнению с августом на 10%, до 2 миллионов тонн. При этом в годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Одновременно резко сократилась и стоимость экспорта зерна — на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.
Основное уменьшение объемов пришлось на порты: отгрузка через них сократилась на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Уменьшился вывоз с помощью паромов — в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, а также с помощью фур — в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Рост показала лишь железная дорога, через которую поставки выросли на 14% — до 555 тысяч тонн.
Второй месяц подряд основным зерном на продажу стала пшеница — ее было вывезено 1,3 миллиона тонн на 211 миллионов долларов. В то же время поставки кукурузы продолжают падать — в 1,4 раза за сентябрь, до 628 тысяч тонн на 108 миллионов долларов. Продажи ячменя сократились на 18% за месяц, до 120 тысяч тонн (16 миллиона долларов).

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Украина хочет перенести из Польши контроль транзитного зерна
27 сентября, 11:04
 
Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала