https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902290585.html
СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN
СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN
Журналист CNN Фарид Закария пришел в шок от попытки президента Владимира Зеленского во время интервью оправдать коррупцию на Украине, передает Do Rzeczy. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:52
2023-10-12T15:52
2023-10-12T16:28
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Журналист CNN Фарид Закария пришел в шок от попытки президента Владимира Зеленского во время интервью оправдать коррупцию на Украине, передает Do Rzeczy."Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза", — пишет газета.В публикации отмечается, что глава киевского режима поделился "любопытными размышлениями" о коррупции. Так, он признал, что подобные случаи действительно были, но иностранной помощи это якобы не касалось."Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" — предположил автор.Он обратил внимание на то, что у самих украинцев эта проблема не вызывает удивления, а в сложившейся ситуации большинство обвиняет самого Зеленского. Победу Киева в борьбе с коррупцией, похоже, и вовсе невозможно даже вообразить, заключил журналист.Сентябрьское исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" показало, что почти 80 процентов жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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киев, украина, владимир зеленский, алексей резников, в мире
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников, В мире
СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN
Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Журналист CNN Фарид Закария пришел в шок от попытки президента Владимира Зеленского во время интервью оправдать коррупцию на Украине, передает Do Rzeczy
.
"Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза", — пишет газета.
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В публикации отмечается, что глава киевского режима поделился "любопытными размышлениями" о коррупции. Так, он признал, что подобные случаи действительно были, но иностранной помощи это якобы не касалось.
"Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" — предположил автор.
Он обратил внимание на то, что у самих украинцев эта проблема не вызывает удивления, а в сложившейся ситуации большинство обвиняет самого Зеленского. Победу Киева
в борьбе с коррупцией, похоже, и вовсе невозможно даже вообразить, заключил журналист.
Сентябрьское исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" показало, что почти 80 процентов жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников
утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.
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