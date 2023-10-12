https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902290585.html

СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN

СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN

Журналист CNN Фарид Закария пришел в шок от попытки президента Владимира Зеленского во время интервью оправдать коррупцию на Украине, передает Do Rzeczy. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:52

2023-10-12T15:52

2023-10-12T16:28

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Журналист CNN Фарид Закария пришел в шок от попытки президента Владимира Зеленского во время интервью оправдать коррупцию на Украине, передает Do Rzeczy."Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза", — пишет газета.В публикации отмечается, что глава киевского режима поделился "любопытными размышлениями" о коррупции. Так, он признал, что подобные случаи действительно были, но иностранной помощи это якобы не касалось."Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" — предположил автор.Он обратил внимание на то, что у самих украинцев эта проблема не вызывает удивления, а в сложившейся ситуации большинство обвиняет самого Зеленского. Победу Киева в борьбе с коррупцией, похоже, и вовсе невозможно даже вообразить, заключил журналист.Сентябрьское исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" показало, что почти 80 процентов жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902244923.html

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киев, украина, владимир зеленский, алексей резников, в мире