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Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902245789.html
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сергей лавров
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. "Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о последней завершающей стадии конфликта с РФ. "Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html
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россия, владимир зеленский, сергей лавров, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью

Лавров: Зеленский, говоря о завершающей стадии конфликта, признает безысходность

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности.
"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о последней завершающей стадии конфликта с РФ.
"Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией
10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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