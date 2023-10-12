https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902245789.html
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
2023-10-12T13:57
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сергей лавров
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вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. "Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о последней завершающей стадии конфликта с РФ. "Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью
Лавров: Зеленский, говоря о завершающей стадии конфликта, признает безысходность
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности.
"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о последней завершающей стадии конфликта с РФ.
"Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
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