https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902245789.html

Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью

Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью - РИА Новости, 12.10.2023

Лавров назвал слова Зеленского о последней стадии конфликта безысходностью

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

сергей лавров

в мире

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. "Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о последней завершающей стадии конфликта с РФ. "Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир зеленский, сергей лавров, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)