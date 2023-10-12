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В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций - РИА Новости, 12.10.2023
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Тверская область
 
21:00 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/zavod-1902382671.html
В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций
В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций - РИА Новости, 12.10.2023
В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций
Компания "Фасад Технолоджис" введет в ноябре 2023 года в индустриальном парке "Раслово" под Тверью завод по производству современных ограждающих конструкций... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:00
2023-10-12T21:00
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. Компания "Фасад Технолоджис" введет в ноябре 2023 года в индустриальном парке "Раслово" под Тверью завод по производству современных ограждающих конструкций стоимостью 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор региона Игорь Руденя в четверг познакомился со строительством завода во время рабочей поездки в Калининский муниципальный округ. Производственная мощность завода составит 100 тысяч квадратных метров изделий в год. Благодаря реализации инвестиционного проекта будет создано 120 рабочих мест. "Это важный для развития инвестиционного потенциала Тверской области проект, обеспечивающий выпуск качественной, востребованной на рынке продукции", - отметил Руденя. Площадь производства составит около 9 тысяч квадратных метров. В настоящее время возведено здание завода, обустроены инженерные коммуникации, установлено оборудование, проведено благоустройство территории, завершаются работы по отделке офисных помещений. Планируется, что завод станет площадкой для производственной практики студентов тверских колледжей. Ребята будут проходить здесь подготовку по нескольким направлениям: мастер слесарных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, архитектура. Со стороны правительства Тверской области инвестору оказана поддержка в части инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, в рамках проводимой сейчас реконструкции дороги к логистическому комплексу концерна "АвтоВАЗ", заложены съезды к производству ООО "Фасад Технолоджис". В настоящее время техническая готовность дороги составляет 75%. Генеральный директор ООО "Фасад Технолоджис" Икрам Аблязов поблагодарил губернатора и правительство Тверской области за всестороннюю поддержку, оперативное решение возникающих при реализации проекта вопросов. Он также сообщил о планах по дальнейшему расширению производства в Твери. "Наша продукция востребована при строительстве различных объектов. В частности, нашими заказчиками являются ПАО "Сбербанк" и ООО "Яндекс". Среди завершенных проектов – обустройство терминалов В и С в аэропорту "Шереметьево", – рассказал инвестор. "Фасад Технолоджис" – дочернее предприятие турецкого строительного холдинга "Metal Yapi". Компания специализируется на разработке, проектировании и монтаже светопрозрачных ограждающих конструкций, вентилируемых навесных фасадов, светопрозрачных зенитных фонарей.
https://ria.ru/20231012/oborudovanie-1902380073.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций

В Тверской области введут завод по производству ограждающих конструкций

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства завода "Фасад Технолоджис" в Калининском округе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства завода Фасад Технолоджис в Калининском округе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства завода "Фасад Технолоджис" в Калининском округе
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. Компания "Фасад Технолоджис" введет в ноябре 2023 года в индустриальном парке "Раслово" под Тверью завод по производству современных ограждающих конструкций стоимостью 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя в четверг познакомился со строительством завода во время рабочей поездки в Калининский муниципальный округ. Производственная мощность завода составит 100 тысяч квадратных метров изделий в год. Благодаря реализации инвестиционного проекта будет создано 120 рабочих мест.
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"Это важный для развития инвестиционного потенциала Тверской области проект, обеспечивающий выпуск качественной, востребованной на рынке продукции", - отметил Руденя.
Площадь производства составит около 9 тысяч квадратных метров. В настоящее время возведено здание завода, обустроены инженерные коммуникации, установлено оборудование, проведено благоустройство территории, завершаются работы по отделке офисных помещений.
Планируется, что завод станет площадкой для производственной практики студентов тверских колледжей. Ребята будут проходить здесь подготовку по нескольким направлениям: мастер слесарных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, архитектура.
Со стороны правительства Тверской области инвестору оказана поддержка в части инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, в рамках проводимой сейчас реконструкции дороги к логистическому комплексу концерна "АвтоВАЗ", заложены съезды к производству ООО "Фасад Технолоджис". В настоящее время техническая готовность дороги составляет 75%.
Генеральный директор ООО "Фасад Технолоджис" Икрам Аблязов поблагодарил губернатора и правительство Тверской области за всестороннюю поддержку, оперативное решение возникающих при реализации проекта вопросов. Он также сообщил о планах по дальнейшему расширению производства в Твери.
"Наша продукция востребована при строительстве различных объектов. В частности, нашими заказчиками являются ПАО "Сбербанк" и ООО "Яндекс". Среди завершенных проектов – обустройство терминалов В и С в аэропорту "Шереметьево", – рассказал инвестор.
"Фасад Технолоджис" – дочернее предприятие турецкого строительного холдинга "Metal Yapi". Компания специализируется на разработке, проектировании и монтаже светопрозрачных ограждающих конструкций, вентилируемых навесных фасадов, светопрозрачных зенитных фонарей.
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