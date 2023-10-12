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В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе - РИА Новости, 12.10.2023
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08:53 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/zavod-1902174566.html
В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе
В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе - РИА Новости, 12.10.2023
В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе
Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:53
2023-10-12T08:53
происшествия
нижегородская область
семенов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая инспекция региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пять работников производства ООО "ВолгоСтальПроект" (Семёнов, улица Промышленная), получили термические ожоги вечером в среду. "Один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у трех работников легкие степени тяжести. У пострадавшего работника с тяжелой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой - третьей степени на площади 15%. Другой пострадавший работник, получивший травмы, квалифицированные как средней степени тяжести, получил термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в районную больницу. "Выясняются обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая. Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении. Согласно информации на сайте предприятия, "ВолгаСтальПроект" - металлургическая компания, основанная в 2005 году. Основным направлением деятельности является производство металлургических заготовок деталей, применяемых в различных отраслях машиностроения. В Семенове находится литейное производство.
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происшествия, нижегородская область, семенов
Происшествия, Нижегородская область, Семенов
В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе

В Семенове пять человек получили ожоги при ЧП на заводе ООО "ВолгоСтальПроект"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая инспекция региона в Telegram-канале.
По предварительной информации, пять работников производства ООО "ВолгоСтальПроект" (Семёнов, улица Промышленная), получили термические ожоги вечером в среду.
«
"Один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у трех работников легкие степени тяжести. У пострадавшего работника с тяжелой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой - третьей степени на площади 15%. Другой пострадавший работник, получивший травмы, квалифицированные как средней степени тяжести, получил термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в районную больницу.
"Выясняются обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая. Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
Согласно информации на сайте предприятия, "ВолгаСтальПроект" - металлургическая компания, основанная в 2005 году. Основным направлением деятельности является производство металлургических заготовок деталей, применяемых в различных отраслях машиностроения. В Семенове находится литейное производство.
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ПроисшествияНижегородская областьСеменов
 
 
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