https://ria.ru/20231012/zavod-1902174566.html

В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе

В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе - РИА Новости, 12.10.2023

В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе

Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:53

2023-10-12T08:53

2023-10-12T08:53

происшествия

нижегородская область

семенов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая инспекция региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пять работников производства ООО "ВолгоСтальПроект" (Семёнов, улица Промышленная), получили термические ожоги вечером в среду. "Один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у трех работников легкие степени тяжести. У пострадавшего работника с тяжелой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой - третьей степени на площади 15%. Другой пострадавший работник, получивший травмы, квалифицированные как средней степени тяжести, получил термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в районную больницу. "Выясняются обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая. Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении. Согласно информации на сайте предприятия, "ВолгаСтальПроект" - металлургическая компания, основанная в 2005 году. Основным направлением деятельности является производство металлургических заготовок деталей, применяемых в различных отраслях машиностроения. В Семенове находится литейное производство.

https://ria.ru/20220309/proisshestviya-1777274309.html

нижегородская область

семенов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, семенов