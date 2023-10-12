В Нижегородской области пять человек пострадали при ЧП на заводе
В Семенове пять человек получили ожоги при ЧП на заводе ООО "ВолгоСтальПроект"
Скорая помощь. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Пять сотрудников металлургической компании "ВолгоСтальПроект" в городе Семенове Нижегородской области получили ожоги при несчастном случае, сообщает трудовая инспекция региона в Telegram-канале.
По предварительной информации, пять работников производства ООО "ВолгоСтальПроект" (Семёнов, улица Промышленная), получили термические ожоги вечером в среду.
«
"Один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у трех работников легкие степени тяжести. У пострадавшего работника с тяжелой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой - третьей степени на площади 15%. Другой пострадавший работник, получивший травмы, квалифицированные как средней степени тяжести, получил термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в районную больницу.
"Выясняются обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая. Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
Согласно информации на сайте предприятия, "ВолгаСтальПроект" - металлургическая компания, основанная в 2005 году. Основным направлением деятельности является производство металлургических заготовок деталей, применяемых в различных отраслях машиностроения. В Семенове находится литейное производство.