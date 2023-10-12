https://ria.ru/20231012/zapad-1902292391.html

Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин

Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023

Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин

Есть данные, что Запад работает с террористами в Африке, нацеливает их на теракты и диверсии против объектов в Мали и ЦАР, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:59

2023-10-12T15:59

2023-10-12T15:59

мали

африка

цар

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Есть данные, что Запад работает с террористами в Африке, нацеливает их на теракты и диверсии против объектов в Мали и ЦАР, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В сообщении пресс-бюро СВР отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. "В последнее время в зоне особого внимания США и их союзников находится Африка. На Западе с тревогой наблюдают за растущим стремлением африканских государств проводить независимую политику, диверсифицировать внешние связи, развивать региональную интеграцию. У нас имеется достоверная информация, что западные спецслужбы уже ведут работу с местными терргруппировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и Центрально-Африканской Республики", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html

мали

африка

цар

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мали, африка, цар, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире