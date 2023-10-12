Рейтинг@Mail.ru
Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/zapad-1902292391.html
Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин
Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.10.2023
Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин
Есть данные, что Запад работает с террористами в Африке, нацеливает их на теракты и диверсии против объектов в Мали и ЦАР, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:59
2023-10-12T15:59
мали
африка
цар
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Есть данные, что Запад работает с террористами в Африке, нацеливает их на теракты и диверсии против объектов в Мали и ЦАР, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В сообщении пресс-бюро СВР отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. "В последнее время в зоне особого внимания США и их союзников находится Африка. На Западе с тревогой наблюдают за растущим стремлением африканских государств проводить независимую политику, диверсифицировать внешние связи, развивать региональную интеграцию. У нас имеется достоверная информация, что западные спецслужбы уже ведут работу с местными терргруппировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и Центрально-Африканской Республики", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html
мали
африка
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, африка, цар, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Мали, Африка, ЦАР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Запад нацеливает террористов на диверсии в Мали и ЦАР, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад нацеливает террористов на диверсии против объектов в Мали и ЦАР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Есть данные, что Запад работает с террористами в Африке, нацеливает их на теракты и диверсии против объектов в Мали и ЦАР, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В сообщении пресс-бюро СВР отмечается, что Нарышкин принял участие в проходившем в Баку 10-12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
"В последнее время в зоне особого внимания США и их союзников находится Африка. На Западе с тревогой наблюдают за растущим стремлением африканских государств проводить независимую политику, диверсифицировать внешние связи, развивать региональную интеграцию. У нас имеется достоверная информация, что западные спецслужбы уже ведут работу с местными терргруппировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и Центрально-Африканской Республики", - сказал Нарышкин.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Агрессивное стадо без родины
1 октября, 08:00
 
МалиАфрикаЦАРСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала