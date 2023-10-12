https://ria.ru/20231012/zakon-1902240953.html
В ГД назвали возможную дату принятия закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В ГД назвали возможную дату принятия закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 12.10.2023
В ГД назвали возможную дату принятия закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть принят 17 октября в первом чтении, 18 октября во втором чтении и 19 октября в третьем чтении, сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:38
2023-10-12T13:38
2023-10-12T13:38
россия
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть принят 17 октября в первом чтении, 18 октября во втором чтении и 19 октября в третьем чтении, сообщил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Принято решение о принятии на будущей неделе нового федерального закона, который признает отмененной статью о ратификации договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний… На следующей неделе во вторник 17 октября – первое чтение, 18 октября – второе чтение и, наконец, 19 октября, в четверг, мы в Государственной Думе ратифицируем в третьем чтении новый федеральный закон и, тем самым, ратификационная грамота будет отозвана", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-подхода. Он также сообщил, что Россия не выходит из договора и моратория по проведению ядерных испытаний, остается государством-членом договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Госдума может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации о Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении уже 17 октября, сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ГД. "Профильный комитет Госдумы по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил всем депутатам стать авторами законопроекта.
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
https://ria.ru/20231007/gosdep-1901101963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, безопасность
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность
В ГД назвали возможную дату принятия закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Слуцкий: Госдума может принять закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 19 октября
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть принят 17 октября в первом чтении, 18 октября во втором чтении и 19 октября в третьем чтении, сообщил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Принято решение о принятии на будущей неделе нового федерального закона, который признает отмененной статью о ратификации договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний… На следующей неделе во вторник 17 октября – первое чтение, 18 октября – второе чтение и, наконец, 19 октября, в четверг, мы в Государственной Думе ратифицируем в третьем чтении новый федеральный закон и, тем самым, ратификационная грамота будет отозвана", - рассказал Слуцкий в ходе пресс-подхода.
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Он также сообщил, что Россия не выходит из договора и моратория по проведению ядерных испытаний, остается государством-членом договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.
Госдума может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации о Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении уже 17 октября, сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ГД.
"Профильный комитет Госдумы по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил всем депутатам стать авторами законопроекта.
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