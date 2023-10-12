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Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку - РИА Новости, 12.10.2023
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Республика Дагестан
 
13:29 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/yubiley-1902238289.html
Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку
Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку - РИА Новости, 12.10.2023
Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку
Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось во Дворце имени Гейдара... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:29
2023-10-12T13:29
республика дагестан
расул гамзатов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики."В Баку отпраздновали вековой юбилей народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Во Дворце имени Гейдара Алиева представили фотовыставку и музыкально-театрализованное литературное представление "Родники Расула Гамзатова",– рассказали в министерстве.На концерте присутствовали известные политические и общественные деятели, представители органов власти, творческой и научной интеллигенции, соотечественники, проживающие на территории Азербайджана, поклонники творчества поэта. На сцене выступили лучшие творческие силы Дагестана, азербайджанские исполнители и музыканты, в том числе обновленный состав знаменитого азербайджанского вокального квартета "Гая", отметили в пресс-службе.Как поделилась на вечере дочь поэта, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, отец посвятил большое количество стихов Азербайджану и своему близкому другу азербайджанскому поэту Самеду Вургуну.Ранее в Азербайджане состоялся ряд других мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова: поэтические вечера в Русском доме в Баку и Международном центре Мугама, творческий вечер солистки Дагестанской филармонии Хиринду Султановой.Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html
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расул гамзатов, республика дагестан
Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Республика Дагестан

Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку

© Фото : пресс-служба министерство культуры ДагестанаМузыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку
Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба министерство культуры Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
"В Баку отпраздновали вековой юбилей народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Во Дворце имени Гейдара Алиева представили фотовыставку и музыкально-театрализованное литературное представление "Родники Расула Гамзатова",– рассказали в министерстве.
На концерте присутствовали известные политические и общественные деятели, представители органов власти, творческой и научной интеллигенции, соотечественники, проживающие на территории Азербайджана, поклонники творчества поэта. На сцене выступили лучшие творческие силы Дагестана, азербайджанские исполнители и музыканты, в том числе обновленный состав знаменитого азербайджанского вокального квартета "Гая", отметили в пресс-службе.
Как поделилась на вечере дочь поэта, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, отец посвятил большое количество стихов Азербайджану и своему близкому другу азербайджанскому поэту Самеду Вургуну.
Президент РФ Владимир Путин на музыкально-театрализованном представлении Люди, люди высокие звезды... в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова
28 сентября, 20:47
Ранее в Азербайджане состоялся ряд других мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова: поэтические вечера в Русском доме в Баку и Международном центре Мугама, творческий вечер солистки Дагестанской филармонии Хиринду Султановой.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
 
Республика ДагестанРасул ГамзатовРеспублика Дагестан
 
 
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