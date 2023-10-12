https://ria.ru/20231012/yubiley-1902238289.html

Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку

Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку - РИА Новости, 12.10.2023

Вековой юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова отметили в Баку

Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось во Дворце имени Гейдара... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:29

2023-10-12T13:29

2023-10-12T13:29

республика дагестан

расул гамзатов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики."В Баку отпраздновали вековой юбилей народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Во Дворце имени Гейдара Алиева представили фотовыставку и музыкально-театрализованное литературное представление "Родники Расула Гамзатова",– рассказали в министерстве.На концерте присутствовали известные политические и общественные деятели, представители органов власти, творческой и научной интеллигенции, соотечественники, проживающие на территории Азербайджана, поклонники творчества поэта. На сцене выступили лучшие творческие силы Дагестана, азербайджанские исполнители и музыканты, в том числе обновленный состав знаменитого азербайджанского вокального квартета "Гая", отметили в пресс-службе.Как поделилась на вечере дочь поэта, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, отец посвятил большое количество стихов Азербайджану и своему близкому другу азербайджанскому поэту Самеду Вургуну.Ранее в Азербайджане состоялся ряд других мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова: поэтические вечера в Русском доме в Баку и Международном центре Мугама, творческий вечер солистки Дагестанской филармонии Хиринду Султановой.Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

расул гамзатов, республика дагестан