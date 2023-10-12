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Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries - РИА Новости, 12.10.2023
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15:06 12.10.2023 (обновлено: 16:24 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/wildberries-1902271638.html
Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries
Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries - РИА Новости, 12.10.2023
Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries
Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимания платы... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:06
2023-10-12T16:24
россия
генеральная прокуратура рф
wildberries
экономика
игорь краснов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимания платы за возврат покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа."По поручению (генерального прокурора. — Прим. ред.) Игоря Краснова &lt;...&gt; осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", — заявили в ведомстве, отметив, что в проверке также участвует Роспотребнадзор и финансовый регулятор — Банк России.Wildberries ввел комиссию в размере трех процентов от стоимости заказа при его оплате картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, обрабатывающего платеж. У самого маркетплейса, как заявили в пресс-службе, нет возможности обрабатывать операции по таким картам напрямую.В ГП пообещали обратить особое внимание на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов и принять "исчерпывающие меры реагирования", если нарушения найдутся.
https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html
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россия, генеральная прокуратура рф, wildberries, экономика, игорь краснов
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Wildberries, Экономика, Игорь Краснов
Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries

ГП проверит законность комиссий за карты Visa и Mastercard в Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимания платы за возврат покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
"По поручению (генерального прокурора. — Прим. ред.) Игоря Краснова <...> осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", — заявили в ведомстве, отметив, что в проверке также участвует Роспотребнадзор и финансовый регулятор — Банк России.
Wildberries ввел комиссию в размере трех процентов от стоимости заказа при его оплате картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, обрабатывающего платеж. У самого маркетплейса, как заявили в пресс-службе, нет возможности обрабатывать операции по таким картам напрямую.
В ГП пообещали обратить особое внимание на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов и принять "исчерпывающие меры реагирования", если нарушения найдутся.
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РоссияГенеральная прокуратура РФWildberriesЭкономикаИгорь Краснов
 
 
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