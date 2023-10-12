https://ria.ru/20231012/wildberries-1902271638.html

Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries

Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries - РИА Новости, 12.10.2023

Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries

Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимания платы... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:06

2023-10-12T15:06

2023-10-12T16:24

россия

генеральная прокуратура рф

wildberries

экономика

игорь краснов

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимания платы за возврат покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа."По поручению (генерального прокурора. — Прим. ред.) Игоря Краснова <...> осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", — заявили в ведомстве, отметив, что в проверке также участвует Роспотребнадзор и финансовый регулятор — Банк России.Wildberries ввел комиссию в размере трех процентов от стоимости заказа при его оплате картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, обрабатывающего платеж. У самого маркетплейса, как заявили в пресс-службе, нет возможности обрабатывать операции по таким картам напрямую.В ГП пообещали обратить особое внимание на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов и принять "исчерпывающие меры реагирования", если нарушения найдутся.

https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, генеральная прокуратура рф, wildberries, экономика, игорь краснов