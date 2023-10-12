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В Одесской области сообщили о повреждении складских строений
В Одесской области сообщили о повреждении складских строений - РИА Новости, 12.10.2023
В Одесской области сообщили о повреждении складских строений
Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва повреждены складские строения в припортовой зоне на юге РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:50
2023-10-12T07:50
2023-10-12T07:50
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области. Как сообщает оперативное командование "Юг", ночью подверглась удару припортовая инфраструктура Подунавья, в результате чего "попаданием повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что возникшие пожары оперативно ликвидировали пожарные. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области сообщили о повреждении складских строений
ВСУ заявили о повреждении складских строений на юге Одесской области