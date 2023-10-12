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Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:15 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vyplaty-1902233078.html
Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации
Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации - РИА Новости, 12.10.2023
Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации
В Московской области свыше 25,5 миллиона рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации, услуга предоставляется проактивно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Московской области свыше 25,5 миллиона рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации, услуга предоставляется проактивно, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Инвалиды Подмосковья, у которых в индивидуальных программах прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить деньги на их приобретение.Министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что выплату оформили свыше 1,5 тысячи инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей - это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку."Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным - проактивным, инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что выплата назначается автоматически с помощью данных, полученных из федерального реестра инвалидов. Важно, чтобы в заключении, выданном бюро медико-социальной экспертизы, присутствовали рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета региона.Деньги предоставляются для приобретения таких изделий, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и прочее.
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты

Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Московской области свыше 25,5 миллиона рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации, услуга предоставляется проактивно, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Инвалиды Подмосковья, у которых в индивидуальных программах прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить деньги на их приобретение.
Министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что выплату оформили свыше 1,5 тысячи инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей - это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку.
"Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным - проактивным, инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что выплата назначается автоматически с помощью данных, полученных из федерального реестра инвалидов. Важно, чтобы в заключении, выданном бюро медико-социальной экспертизы, присутствовали рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета региона.
Деньги предоставляются для приобретения таких изделий, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и прочее.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Социальные выплаты
 
 
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