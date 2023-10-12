https://ria.ru/20231012/vyplaty-1902233078.html

Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации

Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации - РИА Новости, 12.10.2023

Более 25,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье на средства реабилитации

В Московской области свыше 25,5 миллиона рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации, услуга предоставляется проактивно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Московской области свыше 25,5 миллиона рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации, услуга предоставляется проактивно, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Инвалиды Подмосковья, у которых в индивидуальных программах прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить деньги на их приобретение.Министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что выплату оформили свыше 1,5 тысячи инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей - это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку."Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным - проактивным, инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что выплата назначается автоматически с помощью данных, полученных из федерального реестра инвалидов. Важно, чтобы в заключении, выданном бюро медико-социальной экспертизы, присутствовали рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета региона.Деньги предоставляются для приобретения таких изделий, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и прочее.

https://ria.ru/20221228/vyplaty-1841950733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), социальные выплаты