Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vybory-1902402211.html
Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах
Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах - РИА Новости, 12.10.2023
Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах
Депутат от запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что подала обращение в ЦИК республики с просьбой расследовать нарушения избирательного... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:36
2023-10-12T23:36
в мире
молдавия
россия
марина таубер
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742500_0:280:2688:1792_1920x0_80_0_0_2e5bd4172a8bde5fb2b8fa65b7c7b4aa.png
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Депутат от запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что подала обращение в ЦИК республики с просьбой расследовать нарушения избирательного законодательства кандидатом на местных выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. "Я подала официальное обращение в Центризбирком, в котором прошу расследовать серьезные нарушения избирательного законодательства со стороны конкурента на выборах от ПДС, привлечь к ответственности и отменить регистрацию", - написала Таубер на совей странице в соцсети. Политик также запросила уведомить прокуратуру по этому делу. "Все общество уже стало свидетелем того, как ПДС напрямую игнорирует все правовые ограничения и нормы, как использует административный ресурс, тратит незадекларированные финансовые ресурсы и начинает избирательную кампанию досрочно", - отметила Таубер. В 2021 году Таубер участвовала в выборах мэра города Бельцы, тогда она прошла во второй тур, набрав 47,93% голосов. Однако перед вторым туром суд Бельц по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании, это решение поддержали суды высшей инстанции. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742500_0:0:2390:1792_1920x0_80_0_0_98810263908d060e74ddcc15c67a02e4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Марина Таубер, Майя Санду
Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах

Таубер потребовала расследовать нарушения на местных выборах в Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Депутат от запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что подала обращение в ЦИК республики с просьбой расследовать нарушения избирательного законодательства кандидатом на местных выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
"Я подала официальное обращение в Центризбирком, в котором прошу расследовать серьезные нарушения избирательного законодательства со стороны конкурента на выборах от ПДС, привлечь к ответственности и отменить регистрацию", - написала Таубер на совей странице в соцсети.
Политик также запросила уведомить прокуратуру по этому делу. "Все общество уже стало свидетелем того, как ПДС напрямую игнорирует все правовые ограничения и нормы, как использует административный ресурс, тратит незадекларированные финансовые ресурсы и начинает избирательную кампанию досрочно", - отметила Таубер.
В 2021 году Таубер участвовала в выборах мэра города Бельцы, тогда она прошла во второй тур, набрав 47,93% голосов. Однако перед вторым туром суд Бельц по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании, это решение поддержали суды высшей инстанции.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияМарина ТауберМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала