https://ria.ru/20231012/vybory-1902402211.html

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах - РИА Новости, 12.10.2023

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать нарушения на местных выборах

Депутат от запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что подала обращение в ЦИК республики с просьбой расследовать нарушения избирательного... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:36

2023-10-12T23:36

2023-10-12T23:36

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Депутат от запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что подала обращение в ЦИК республики с просьбой расследовать нарушения избирательного законодательства кандидатом на местных выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. "Я подала официальное обращение в Центризбирком, в котором прошу расследовать серьезные нарушения избирательного законодательства со стороны конкурента на выборах от ПДС, привлечь к ответственности и отменить регистрацию", - написала Таубер на совей странице в соцсети. Политик также запросила уведомить прокуратуру по этому делу. "Все общество уже стало свидетелем того, как ПДС напрямую игнорирует все правовые ограничения и нормы, как использует административный ресурс, тратит незадекларированные финансовые ресурсы и начинает избирательную кампанию досрочно", - отметила Таубер. В 2021 году Таубер участвовала в выборах мэра города Бельцы, тогда она прошла во второй тур, набрав 47,93% голосов. Однако перед вторым туром суд Бельц по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании, это решение поддержали суды высшей инстанции. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, россия, марина таубер, майя санду