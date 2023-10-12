https://ria.ru/20231012/vuzy-1902285344.html

Собрание ассоциации казачьих вузов России открылось в Новочеркасске

Собрание ассоциации казачьих вузов России открылось в Новочеркасске - РИА Новости, 12.10.2023

Собрание ассоциации казачьих вузов России открылось в Новочеркасске

Представители 16 казачьих вузов России собрались в Южно-Российском государственном политехническом университете имени Платова в Новочеркасске Ростовской... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:41

2023-10-12T15:41

2023-10-12T15:41

ростовская область

россия

новочеркасск

ростовская область

южный федеральный университет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Представители 16 казачьих вузов России собрались в Южно-Российском государственном политехническом университете имени Платова в Новочеркасске Ростовской области, где открылась стратегическая сессия ассоциации казачьих вузов, сообщает правительство региона. "В Новочеркасске торжественно открыли стратегическую сессию ассоциации казачьих вузов России "Казачья станица-2023". Более 300 участников из разных уголков страны прибыли в казачью столицу, чтобы укрепить межвузовское сотрудничество казачьей молодежи, а также сохранить и популяризировать традиционные ценности патриотического воспитания", - говорится в сообщении. На протяжении трех дней участники стратегической сессии будут обмениваться опытом в различных областях. Студенты примут участие в казачьих состязаниях на силу и ловкость. Встретятся с казаками-добровольцами - участниками СВО. Посетят знаковые места в казачьей столице. Руководители учебных заведений обменяются опытом по организации казачьего патриотического воспитания и работы казачьих сотен, обсудят единый учебник по истории казачества. Казачье образование в Ростовской области активно развивается. В этой системе задействованы детсады, школы и университеты. В ассоциацию казачьих вузов РФ входят три высших учебных заведения региона: Южный Федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет и Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. "Система непрерывного казачьего образования не может поступательно развиваться без участия высших учебных заведений. Поэтому мы и привлекаем к тесному сотрудничеству ведущие высшие учебные заведения Дона, используем их научный потенциал, высокий уровень подготовки профессорско-преподавательского состава, передовые педагогические технологии", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области, атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова. Он отметил, что в настоящее время, департамент по казачеству, совместно с ВУЗами, отрабатывает содержание типовых образовательных программ регионального казачьего компонента для образовательных организаций со статусом "казачье", от детского сада до школы и техникума. В 2024 году наработки планируется утвердить на экспертном совете министерства образования Ростовской области и внедрить их в систему непрерывного казачьего образования.

https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html

https://ria.ru/20231009/pervenstvo-1901438228.html

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россия, новочеркасск, ростовская область, южный федеральный университет