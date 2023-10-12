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Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:08
2023-10-12T10:08
2023-10-12T11:08
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений", — написал он.Эту нехватку невозможно покрыть за счет принудительной мобилизации, так как на командира невозможно выучиться за пару недель, добавил Азаров."Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", — заключил политик.На прошлой неделе представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231011/vsu-1902090783.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
Азаров: ВСУ потеряли значительную часть офицеров в результате контрнаступления
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале
.
"В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений", — написал он.
Эту нехватку невозможно покрыть за счет принудительной мобилизации, так как на командира невозможно выучиться за пару недель, добавил Азаров.
"Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", — заключил политик.
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На прошлой неделе представитель военкомата Полтавской области
Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ