https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html

Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ

Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ

ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:08

2023-10-12T10:08

2023-10-12T11:08

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений", — написал он.Эту нехватку невозможно покрыть за счет принудительной мобилизации, так как на командира невозможно выучиться за пару недель, добавил Азаров."Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", — заключил политик.На прошлой неделе представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231011/vsu-1902090783.html

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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины