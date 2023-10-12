Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 12.10.2023 (обновлено: 11:08 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:08
2023-10-12T11:08
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений", — написал он.Эту нехватку невозможно покрыть за счет принудительной мобилизации, так как на командира невозможно выучиться за пару недель, добавил Азаров."Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", — заключил политик.На прошлой неделе представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231011/vsu-1902090783.html
https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ

Азаров: ВСУ потеряли значительную часть офицеров в результате контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку офицеров из-за потерь на фронте, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений", — написал он.
Эту нехватку невозможно покрыть за счет принудительной мобилизации, так как на командира невозможно выучиться за пару недель, добавил Азаров.
"Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", — заключил политик.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
Вчера, 17:50
На прошлой неделе представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
Вчера, 16:44
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала