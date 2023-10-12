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Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vs-1902199325.html
Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин - РИА Новости, 12.10.2023
Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра, уничтожив две лодки с 11... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:52
2023-10-12T10:52
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра, уничтожив две лодки с 11 военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе Антоновского моста российские военные уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов противника, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. У населённого пункта Зимовник уничтожен украинский склад боеприпасов.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html
днепр (город)
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днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра, уничтожив две лодки с 11 военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в районе Антоновского моста российские военные уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов противника, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. У населённого пункта Зимовник уничтожен украинский склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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