https://ria.ru/20231012/vs-1902199325.html

Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин - РИА Новости, 12.10.2023

Источник: ВС России не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра, уничтожив две лодки с 11... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:52

2023-10-12T10:52

2023-10-12T10:52

специальная военная операция на украине

днепр (город)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра, уничтожив две лодки с 11 военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе Антоновского моста российские военные уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов противника, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. У населённого пункта Зимовник уничтожен украинский склад боеприпасов.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html

днепр (город)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия