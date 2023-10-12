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Соцсфера останется в приоритетах расходов бюджета Вологодчины в 2024 году

Соцсфера останется в приоритетах расходов бюджета Вологодчины в 2024 году - РИА Новости, 12.10.2023

Соцсфера останется в приоритетах расходов бюджета Вологодчины в 2024 году

В следующем году в приоритетах расходов бюджета Вологодской области останется социальная сфера, будет действовать 22 государственные программы, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:15

2023-10-12T09:15

2023-10-12T09:15

вологодская область

вологодская область

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В следующем году в приоритетах расходов бюджета Вологодской области останется социальная сфера, будет действовать 22 государственные программы, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.В среду в Заксобрании началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в рамках нулевых чтений."Всего в следующем году будут действовать 22 государственные программы. В рамках нулевых чтений мы планируем рассмотреть 16 из них – те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов", - отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба.Луценко уточнил, что остальные шесть программ будут проанализированы на заседаниях комитетов ЗСО в рабочем порядке."Стоит обратить внимание, что пока это не окончательная версия бюджета. Он будет скорректирован после второго чтения федерального бюджета, когда мы узнаем объем дополнительных поступлений в наш регион", - подчеркнул председатель, слова которого приводит пресс-служба.Как рассказал замгубернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина, при формировании бюджета были учтены последние новеллы в федеральном законодательстве, которые касаются, в основном, поступления налогов и акцизов.Что касается доходной части бюджета, то одним из основных источников остается налог на прибыль организаций. 2024 году он планируется на уровне 39,8 миллиарда рублей. Прогноз по поступлению налога на доходы физических лиц – 24,1 миллиарда рублей. Акцизы на нефтепродукты достигнут девяти миллиардов рублей, а на жидкую сталь – более 1,5 миллиарда рублей. Налог на имущество организаций составит 15,7 миллиарда рублей с поэтапным увеличением в последующие годы, отмечают в пресс-службе."В целом ожидаемые поступления собственных доходов прогнозируются выше того уровня, который был запланирован в прошлом году. Плюс за три года порядка 36 миллиардов рублей. Если изначально поступление налоговых и неналоговых доходов на 2024 год планировалось на уровне 90 миллиардов, то сейчас – уже более 100. То же самое касается и планового периода. При этом, как было отмечено, это не предел", - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции "Единая Россия" Роман Заварин.В пресс-службе отметили, что в расходной части приоритет, как и все прошедшие годы, отдается социальной сфере. Расходы на национальную экономику составят 26%.На развитие образования планируется направить 27,6 миллиарда рублей, на дорожную сеть – 25,5 миллиарда рублей, на различные социальные выплаты – почти 23 миллиарда рублей, сфера здравоохранения получит более 19,3 миллиарда рублей, на поддержку сельского хозяйства запланировано 4,1 миллиарда рублей, сфера культуры получит порядка 2,5 миллиарда рублей. На реализацию национальных проектов в 2024 году планируется направить 21,2 миллиарда рублей."Что касается государственного долга, то, по оценке министерства финансов, Вологодская область относится к региону с высокой долговой устойчивостью. Госдолг состоит исключительно из бюджетных кредитов, и мы не планируем ни в какой перспективе привлечение банковских кредитов. На 2024 год госдолг запланирован на уровне 19,2 миллиарда рублей, к концу 2026 года мы ожидаем, что он снизится до 13,6 миллиарда рублей, или 7-8% бюджета", - подчеркнула Голыгина, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве добавили, что в представленном проекте бюджета полностью запланированы расходы на выплату заработной платы в соответствии с указами президента, предусмотрены средства на социальную поддержку граждан и все публичные обязательства.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологодская область