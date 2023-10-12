https://ria.ru/20231012/voennye-1902242401.html
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин
Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:58
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин."Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.
https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html
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РИА Новости
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киргизия, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин
Путин: российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин.
"Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.
Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ
. В четверг в Бишкеке
прошли российско-киргизские переговоры.
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией