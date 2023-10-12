https://ria.ru/20231012/voennye-1902242401.html

Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин

Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023

Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин

Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:58

киргизия

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин."Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.

https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html

киргизия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф