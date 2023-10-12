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Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023
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13:45 12.10.2023 (обновлено: 13:58 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/voennye-1902242401.html
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин
Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:58
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин."Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.
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киргизия, россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные работают героически и с полной отдачей, заявил Путин

Путин: российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин.
"Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.
Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.
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КиргизияРоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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