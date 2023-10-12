https://ria.ru/20231012/vodka-1902235494.html

СМИ: в России может подскочить цена на водку

СМИ: в России может подскочить цена на водку - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в России может подскочить цена на водку

В России в скором времени может подорожать водка на фоне призыва производителей поднять ее минимальную стоимость, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:21

2023-10-12T13:21

2023-10-12T14:04

экономика

россия

вадим дробиз

антон силуанов

центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра)

ladoga

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России в скором времени может подорожать водка на фоне призыва производителей поднять ее минимальную стоимость, пишет "Коммерсантъ"."Союз производителей алкогольной продукции в сентябре предложил главе Минфина Антону Силуанову повысить минимальные цены на водку с 2024 года на семь процентов", — говорится в статье.Так, минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 до 243 рублей, в оптовом звене — с 238 до 253 рублей, а в рознице — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.С 2024 года акциз на водку повысится на пять процентов и составит 128,6 рубля на поллитровку, а затраты на производство и оборот алкоголя — на десять процентов, отмечает издание.Как заявил "Ъ" глава СПАП Игорь Косарев, индексация минимальной розничной цены нужна, чтобы избежать недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости за счет схем уклонения от налогов.По словам представителя Алкогольной сибирской группы, ситуация с рублем и так вызвала рост себестоимости водки практически на пять процентов.Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз же заверил "Коммерсантъ", что спрос на водку, несмотря на повышение цены, не упадет.По оценке FinExpertiza, потребление крепкого алкоголя в России в 2022 году выросло, вина — сократилось, но пиво по-прежнему осталось в тренде. Так, по сравнению с 2021-м розничные продажи крепкого алкоголя увеличились в абсолютном большинстве субъектов федерации, а лидерами по его потреблению пересчете на душу населения стали в основном северные регионы с суровым климатом.При этом директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечал, что Россия давно перестала быть страной водки — среди выпиваемого за год алкоголя первое место занимают пиво и пивные напитки.

https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html

https://ria.ru/20221117/vodka-1832111307.html

https://ria.ru/20230411/alkogol-1864503986.html

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экономика, россия, вадим дробиз, антон силуанов, центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра), ladoga