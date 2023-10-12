https://ria.ru/20231012/vino-1902392677.html
Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина
Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина - РИА Новости, 12.10.2023
Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к главе Минфина РФ Антону Силуанову по вопросу установления минимальной розничной цены на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:10
2023-10-12T22:10
2023-10-12T22:10
краснодарский край
краснодарский край
россия
астрахань
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к главе Минфина РФ Антону Силуанову по вопросу установления минимальной розничной цены на тихие вина, чтобы минимизировать объём контрафакта в отрасли, сообщил председатель заксобрания Юрий Бурлачко. "Особое место в решении задач по социально-экономическому развитию Кубани играет и винодельческая отрасль. В прошлом году производство винодельческой продукции выросло больше чем на 15%. Но есть ряд проблем, препятствующих поступательному развитию отрасли. В их числе наличие фальсифицированных и контрафактных вин, что практически обесценивает труд виноделов. В этой связи мы обращаемся к министру финансов Антону Германовичу Силуанову с целью установления минимальной розничной цены на тихие вина", - передает пресс-служба заксобрания слова Бурлачко, сказанные в ходе 39-й конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации (ЮРПА) в Астрахани. Председатель профильного комитета парламента Краснодарского края Сергей Орленко добавил, что присутствие на рынке дешевого фальсификата препятствует инвестициям и модернизации перерабатывающей отрасли. В прошлом году в Краснодарском крае собран рекордный за всю историю региона урожай винограда - 283 тысячи тонн. Таким показателям, по мнению Орленко, способствовало расширение плантаций - на Кубани для этих целей ежегодно вводится от полутора до 2 тысяч гектаров земли.
https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html
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краснодарский край, россия, астрахань, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Астрахань, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина
Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина
КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к главе Минфина РФ Антону Силуанову по вопросу установления минимальной розничной цены на тихие вина, чтобы минимизировать объём контрафакта в отрасли, сообщил председатель
заксобрания Юрий Бурлачко.
"Особое место в решении задач по социально-экономическому развитию Кубани играет и винодельческая отрасль. В прошлом году производство винодельческой продукции выросло больше чем на 15%. Но есть ряд проблем, препятствующих поступательному развитию отрасли. В их числе наличие фальсифицированных и контрафактных вин, что практически обесценивает труд виноделов. В этой связи мы обращаемся к министру финансов Антону Германовичу Силуанову с целью установления минимальной розничной цены на тихие вина", - передает пресс-служба заксобрания слова Бурлачко, сказанные в ходе 39-й конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации (ЮРПА) в Астрахани.
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Председатель профильного комитета парламента Краснодарского края Сергей Орленко добавил, что присутствие на рынке дешевого фальсификата препятствует инвестициям и модернизации перерабатывающей отрасли.
В прошлом году в Краснодарском крае собран рекордный за всю историю региона урожай винограда - 283 тысячи тонн. Таким показателям, по мнению Орленко, способствовало расширение плантаций - на Кубани для этих целей ежегодно вводится от полутора до 2 тысяч гектаров земли.
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