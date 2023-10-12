https://ria.ru/20231012/vino-1902392677.html

Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина

Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина - РИА Новости, 12.10.2023

Кубань попросила Минфин установить минимальную розничную цену на вина

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к главе Минфина РФ Антону Силуанову по вопросу установления минимальной розничной цены на... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:10

2023-10-12T22:10

2023-10-12T22:10

краснодарский край

краснодарский край

россия

астрахань

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к главе Минфина РФ Антону Силуанову по вопросу установления минимальной розничной цены на тихие вина, чтобы минимизировать объём контрафакта в отрасли, сообщил председатель заксобрания Юрий Бурлачко. "Особое место в решении задач по социально-экономическому развитию Кубани играет и винодельческая отрасль. В прошлом году производство винодельческой продукции выросло больше чем на 15%. Но есть ряд проблем, препятствующих поступательному развитию отрасли. В их числе наличие фальсифицированных и контрафактных вин, что практически обесценивает труд виноделов. В этой связи мы обращаемся к министру финансов Антону Германовичу Силуанову с целью установления минимальной розничной цены на тихие вина", - передает пресс-служба заксобрания слова Бурлачко, сказанные в ходе 39-й конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации (ЮРПА) в Астрахани. Председатель профильного комитета парламента Краснодарского края Сергей Орленко добавил, что присутствие на рынке дешевого фальсификата препятствует инвестициям и модернизации перерабатывающей отрасли. В прошлом году в Краснодарском крае собран рекордный за всю историю региона урожай винограда - 283 тысячи тонн. Таким показателям, по мнению Орленко, способствовало расширение плантаций - на Кубани для этих целей ежегодно вводится от полутора до 2 тысяч гектаров земли.

https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

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краснодарский край, россия, астрахань, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)