https://ria.ru/20231012/veter-1902317949.html

В Саранске столб упал на остановку с людьми из-за сильного ветра

В Саранске столб упал на остановку с людьми из-за сильного ветра - РИА Новости, 12.10.2023

В Саранске столб упал на остановку с людьми из-за сильного ветра

Столб обрушился на остановку в Саранске, несколько человек госпитализированы, сообщает прокуратура республики Мордовия. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:07

2023-10-12T17:07

2023-10-12T17:08

происшествия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Столб обрушился на остановку в Саранске, несколько человек госпитализированы, сообщает прокуратура республики Мордовия. "Сегодня, 12 октября в 13.30 по улице Победы 4, на остановку общественного транспорта упала световая опора. Есть пострадавшие, они госпитализированы в больницу. Предварительно установлено, что в результате порыва ветра дерево упало на световую опору, которая опрокинулась на остановку общественного транспорта и проезжую часть", - говорится в сообщении. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, при падении столба пострадали три человека – пожилой мужчина и две женщины. Отмечается, что прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231004/svetofor-1900518080.html

саранск

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происшествия, саранск